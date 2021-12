Promozione, un rigore di Nardi salva l'Urbino Taccola contro il Forcoli

Urbino Taccola e Forcoli Valdera si dividono la posta in palio nell'undicesima giornata di Promozione girone C. Primo tempo avaro di emozioni ad Uliveto Terme, con i padroni di casa a fare la partita senza riuscire a penetrare nell'attenta retroguardia avversaria, mentre gli ospiti si affidano soprattutto alle ripartenze di Tamberi e Borselli. Portieri praticamente inoperosi. Ad inizio ripresa l'Urbino Taccola cerca di alzare i ritmi e sfiora il vantaggio con Toni e Igbineweka, ma i due attaccanti non concretizzano due ottime occasioni. Dalla parte opposta, invece, colpisce il Forcoli: contropiede di Tamberi, traversone in area e stoccata vincente di Micheletti per lo 0-1. Gli uomini di Roventini si gettano in avanti, seppur in modo abbastanza confusionario, alla ricerca del pari, ma un ottimo Bulleri sbarra la porta in un paio di circostanze. Nel finale sale il nervosismo per gli ulivetesi: Franchi viene espulso all'85' e Cecchi al 93', entrambi per doppia ammonizione. Urbino Taccola in 9 ma comunque all'attacco e la spinta offensiva viene premiata al 6' di recupero, quando il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa per un tocco di mano in area avversaria di un giocatore del Forcoli: dal dischetto non sbaglia Nardi, 1-1 finale.

Urbino Taccola - Forcoli Valdera, il tabellino della partita

Urbino Taccola - Forcoli Valdera 1-1

URBINO TACCOLA: Citti, Collecchi, Lazzerini, Pasquini, Laniyonu, Anichini, Igbineweka, Cecchi, Toni, Nardi, Ghelardoni. A disp.: Collavoli, Gelli, Franchi, Dembele, Pillotta, Taglioli, Binelli. All.: Roventini.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Bonfigli, Favarin, Natali, Benvenuti, Micheletti, Martolini, Cavallini, Tamberi, Borselli. A disp.: Gliatta, Giusti, Migliarini, Mori, Cardini, Posarelli, Monti. All.: Natali.

Arbitro: Sorvillo di Piombino

Reti: 57' Micheletti (F), 96' rig. Nardi (U)

Note: Espulsi all'85' Franchi (U) e al 93' Cecchi (U)