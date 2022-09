Promozione, l'Urbino Taccola ritrova Luca Fermi: "Stare un anno fuori un'agonia"

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Dopo un anno esatto di inattività Luca Fermi è ufficialmente tornato. L'attaccante classe 1999, prelevato dall'Urbino Taccola nell'ultimo mercato estivo, si era infortunato gravemente nel settembre 2021 (nel corso di una sfida tra il 'suo' Atletico Etruria e proprio la formazione di Uliveto) e, dopo essersi operato, è dovuto stare lontano dai campi per l'intera passata stagione. "È stato un periodo molto complicato - dichiara Fermi ai canali social dell'Urbino Taccola - prima di tutto ci tengo a ringraziare la società Urbino Taccola che mi ha dato la possibilità di rientrare, ha creduto in me e mi ha aspettato nonostante abbia iniziato con un leggero ritardo rispetto alla squadra. Mi sono infortunato il 26 settembre 2021 ed il 15 novembre ho affrontato l'operazione: stare praticamente un anno fuori è stata veramente un'agonia".

Fermi non si tratta di un nome nuovo ad Uliveto, poiché vi aveva già militato nell'annata 2018/19. Nel suo curriculum vanta esperienze nelle giovanili di Ponsacco e Pontedera, mentre a livello di Prima squadra con Tuttocuoio, Viareggio, GhiviBorgo, Levico Terme e Atletico Etruria. Adesso, però, la testa dell'attaccante è tutta sulla seconda avventura in biancorosso: "Domenica è stata la mia prima convocazione - prosegue Fermi - ed è stata veramente un'emozione unica. Adesso sono recuperato al 100%, sono a disposizione del mister e spero di poter dare una mano all'Urbino Taccola il prima possibile". Con il rientro di Fermi, l'Urbino Taccola aggiunge un elemento di spessore nell'ottica di un campionato possibilmente da protagonista nel girone C di Promozione.