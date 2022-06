Promozione, Urbino Taccola: tre giocatori pronti ai saluti finali

Archiviata la sconfitta in semifinale playoff contro l'Atletico Etruria, l'Urbino Taccola si è rimesso in moto per progettare la prossima stagione nel campionato di Promozione. Ancora tutto da definire per quanto riguarda la permanenza di mister Lorenzo Roventini e nuovi innesti nel parco giocatori, mentre, fanno sapere dalla società, è arrivata ai titoli di coda l'esperienza ad Uliveto Terme del portiere Citti, del difensore Cecchi e dell'attaccante Nardi. I tre hanno ricevuto proposte da società militanti in categorie superiori e sarebbero tentati dalla nuova avventura. Le partenze di tre elementi importanti non cambiano il progetto dell'Urbino Taccola, determinato a recitare un ruolo da protagonista anche nell'annata ventura nel segno della fiducia ai giovani.