Promozione, vincono San Miniato Basso, Saline e Colli Marittimi. Pareggia il San Miniato e perde l'Urbino Taccola

Domina il San Miniato Basso contro il fanalino di coda Sant’Andrea 4 a 0, due reti per tempo che permettono ai giallorossi di mantenere la testa della classifica inseguiti da Belvedere e Sestese. La capolista mette a segno due reti per tempo, nel primo una doppietta di Alessandro Remedi e nella ripresa Morelli dopo pochi secondi e Demi chiudono il match con il miglior risultato possibile in vista del big match di settimana prossima: la trasferta contro il Belvedere.

Il Colli Marittimi 2 a 3 in un match con due rimonte: prima il vantaggio dei pisani con Buselli al 6’, la ribaltano i padroni di casa con Falchini e Giusti prima della fine del primo tempo, nella ripresa però Pellegrini e Zoppi ribaltano il risultato negando tre punti d’oro per i labronici che avrebbero raggiunto proprio il Colli Marittimi.

Con lo stesso risultato perde anche il Castiglioncello contro il Saline, vantaggio iniziale dei labronici con Grandi su calcio d’angolo ma al 39’ pareggia i conti Bernardoni di testa. Nella ripresa dopo pochi secondi arriva il vantaggio dei pisani con Borri con un gran gol con l’assist di Dell’Aversana e al 22’ Rigoni firma la rete del doppio vantaggio. Nel finale il solito Moscati segna su rigore la rete del 3 a 2 ma nonostante l’inferiorità numerica del Saline il Castiglioncello non trova il pari.

L’Urbino Taccola perde in trasferta contro l’Atletico Maremma 1 a 0, decisivo il rigore trasformato da Coli al 60’ nato da un fallo ingenuo della difesa pisana, i biancorossi perdono l’occasione di rimanere agganciati al treno playoff mentre il San Miniato pareggia 1 a 1 nella trasferta contro il Porta Romana, il primo match di campionato dove segnano entrambe le squadre con i rossoblù in campo. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni tranne un errore di Taddei che davanti alla porta spara alto, nella ripresa apre le marcature Diaby al 13’, risponde subito il San Miniato con Echegdali che pareggia al 20’ regalando un ottimo punto ai suoi.

San Miniato Basso – Sant’Andrea 4 a 0 (2 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Mori, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Leone. A disp.: Fattori, Marinari, Fabbrini, Demi, Langella, Bucalossi, Faraoni, Vanni. All.: Ticciati.

Sant’Andrea: Cogno, De Michele, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Battistini, Guglione, Veglianti, Lelli, Salvadori. A disp.: Comparini, Vento, Gatti, Tanzini, Tosi, Prati, Biagiotti, Gobbi, Brasini. All.: Cinelli.

Arbitro: Iglio di Pistoia

Reti: 16'pt e 44’pt Remedi A., 1’st Morelli, 23'st Demi.

Armando Picchi – Colli Marittimi 2 a 3 (2 a 1)

Armando Picchi: Grassia, Carnieri, Gattai, Arapi, Politano, Milianti, Barnini, Giusti, Falchini, Bonsignori, Bellerini. A disp.: Graziosi, Polese, Salvadori, Tocchini, Tarloni, Meta, Matteoli, Pinna, Vanni. All.: Brilli.

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Ciampi, Buselli, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Sarais. A disp.: Di Giovanni, Mecherini, Camerini, Remelli, Madi, Giacomelli, De Luca, Pannocchi, Manno. All.: Verdiani.

Arbitro: Scalisi di Carrara

Reti: 6'pt Buselli (CM), 20'pt Falchini (AP), 40'pt Giusti (AP), 10'st Pellegrini (CM), 27’st Zoppi (CM).

Saline – Castiglioncello 2 a 3 (1 a 1)

Saline: Ioele, Fabbri, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Gazzarri, Burchianti, Pappalardo, Doda, Zaccheo, Martinez De Jesus, Piu, Guerrieri, Cosimi. All.: Ciricosta.

Castiglioncello: Barbetta, Landi, Pagliai, Nencini, Nucci, Rossi, Grandi, Mori, Moscati, Malta, Balducci. A disp.: Baldini, Bernini, Andrisani, Lami, Giannini, Gigoni, Leoncini, Milano, Dell Agnello. All.: Citi.

Arbitro: Sorvillo di Piombino

Reti: 29'pt Grandi (C), 39'pt Bernardoni (S), 2’st Borri (S), 22'st Rigoni (S), 38’st Moscati (rig., C)

Atletico Maremma – Urbino Taccola 1 a 0 (0 a 0)

Atletico Maremma: Beligni, Majuri, Sabatini, Sgherri, Gentili, Amorfini, Coli, Cret, Rispoli, Costanzo, Bertocchi. A disp.: Villani, Amaddii, Fralassi, Vettori, Sarzilla, Sabatini C., Pennacchi. All.: Lorenzini.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Baldini, Pacciani, Nassi, Rossi, Romeo. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Benvenuti, Bertolini, Salvadori, Cioni, Desideri, Taglioli Le.. All.: Taccola.

Arbitro: Cioli di Siena

Reti: 16’st Coli (R).

Porta Romana – San Miniato 1 a 1 (0 a 0)

Porta Romana: Cecconi, Bizzeti, Becattini, Anzalone, Francini, Zeroni, Fofana, Turini, Diaby, Scudocrociato, Rosi. A disp.: Romano, Diemesor, Pinzauti, Enea, Nencioni, Cerrato, Ciuffi, Manetti. All.: De Carlo.

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Gallina, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Bianchi, Echegdali, Di Benedetto, Tiboni. A disp.: Dainelli, Fagni, Gazzarrini, Koceku, Nuti, Scali, Stefanelli, Campani. All.: Capitani.

Arbitro: Nafra di Valdarno

Reti: 13’st Diaby (PR), 20’st Echegdali (SM)