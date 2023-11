Promozione, vincono San Miniato Basso e Urbino Taccola, pari Colli Marittimi e Saline

Domina il San Miniato Basso sul campo del Piombino, i giallorossi sono di un altro livello rispetto ai padroni di casa e lo dimostrano fin da subito con il vantaggio di Marinari dopo neanche un quarto d’ora arrivato in mezza rovesciata su calcio d’angolo. Due minuti più tardi raddoppia Remedi che di testa insacca sull’ottimo cross di Lucarelli. Nel finale del primo tempo Papa ha sui piedi l’occasione di riaprirla ma si fa ipnotizzare da Micheli. Nella ripresa la partita si spenge col passare dei minuti e nel finale la chiude ancora Remedi che appoggia in rete un tiro di Demi che era andato a stamparsi sulla traversa, poi Faraoni subentrato spreca l’occasione del poker. I pisani continuano la propria avanzata in testa alla classifica, inseguiti dal Belvedere che ha battuto il Castiglioncello. I grossetani saranno proprio il prossimo avversario del Piombino, i nerazzurri hanno l’obbligo di provarci contro tutti per portare a casa punti fondamentali per la lotta salvezza.

L’Urbino Taccola si impone 2 a 0 in casa sull’Armando Picchi, i labronici non riescono a dar seguito alle due vittorie consecutive arrivate nelle scorse partite in quella che è di fatto la terza trasferta consecutiva, complice la sospensione dei campionati di domenica scorsa. Ai pisani basta una rete poco dopo la mezz’ora di ognuno dei due tempi con Romeo e Nassi per imporsi sugli amaranto che vanno in più occasioni vicini al gol ma non riescono mai a battere Bulleri. I labronici avranno l’occasione di rifarsi nel prossimo match casalingo contro il Colli Marittimi che non sta attraversando un ottimo momento.

Proprio il Colli Marittimi riesce a pareggiare allo scadere contro il C.S. Lebowski ottenendo un punto molto importante per il morale e per la classifica. Va in vantaggio la formazione ospite con Rosi dopo pochi minuti ma Campisi quando si avvicina la mezzora è bravo a rispondere e pareggiare il conto. Si portano ancora avanti gli ospiti con la rete di Quadri al 37’ e nonostante gli sforzi dei padroni di casa la partita sembra indirizzata in favore degli ospiti quando al 90’ Bartorelli trova la rete decisiva del 2 a 2.

Pareggia in rimonta anche il Saline sul campo dell’Invictasauro, dopo il momentaneo vantaggio nel finale del primo tempo firmato da Raito per i grossetani, pareggia Bernardoni al 15’ della ripresa per il definitivo 1 a 1 nonostante gli sforzi di entrambe le squadre di portare a casa i tre punti. Perde invece il San Miniato (portando così, incredibilmente, a 7 il conto degli 1 a 0 su 8 partite giocate) contro l’Atletico Maremma a cui basta una rete di Rispoli al 10’ per ottenere i tre punti, i rossoblù invece restano ancora una volta a secco.

Atletico Piombino – San Miniato Basso 0 a 3 (0 a 2)

Atletico Piombino: Cappellini, Castellazzi, Lepri, Talocchini, Martelli, Fatticcioni, Biondi, Bulli, Barchi, Papa, Mori. A disp.: Rossi, De Gregorio, Politi, Diagne Serigne, Aguedo, Gentili, Lunghi, Patara. All.: Brontolone.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Vanni, Remedi A., Demi. A disp.: Bellini, Rricku, Fabbrini, Bettarini, Langella, Leone, Remedi, Faraoni, Bucalossi. All.: Ticciati.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Reti: 13'pt Marinari, 16’pt e 38’st Remedi A.

Urbino Taccola – Armando Picchi 2 a 0 (1 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Baldini, Pacciani, Nassi, Rossi, Romeo. A disp.: Batistoni, Desideri, Oshadogan, Benvenuti, Bertolini, Taglioli Le., Cioni, Salvadori. All.: Taccola.

Armando Picchi: Grassia, Carnieri, Politano, Giusti, Prete, Milianti, Barnini, Tocchini, Falchini, Bonsignori, Meta. A disp.: Graziosi, Polese, Tarloni, Gattai, Bellerini, Pinni. All.: Brilli.

Arbitro: Iacopini di Firenze

Reti: 30'pt Romeo, 35’st Nassi.

Colli Marittimi – C.S. Lebowski 2 a 2 (1 a 2)

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Buselli, Ciampi, Campisi, Sarais, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Di Giovanni, Mecherini, Camerini A., Zoppi, Cacace, Madi, De Luca, Manno, Pannocchi. All.: Verdiani.

C.S. Lebowski: Pagani, Sternini, Gualandi, Quadri, Rosi, Giuntoli, Ciancaleoni, Conversano, Mazzoni, Mulas, Ciabatti. A disp.: Galluzzo, Frutti, Fornai, Rossi, Bonini, Pagni, Magnelli, Rossi Lottini Da., Corsini. All.: Gori.

Arbitro: Zmau di Prato

Reti: 5' Rosi, 28'pt Campisi (CM), 37'pt Quadri, 45’st Bartorelli (CM).

Invictasauro – Saline 1 a 1 (1 a 0)

Invictasauro: Nunziatini, Tavarnesi, Paccagnini, Raito, Savini, Agnelli, Greco, Brogelli, Scalabrelli, Angelini, Villani. A disp.: Dal Buono, Cervetti, Bernardini, Rossetti, Berti, Conti, Galli, Affabile, Zarone. All.: De Masi.

Saline: Frongillo, Fabbri, Borri, Dell Aversana, Burchianti G., Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Pappalardo, Martinez De Jesus, Doda, Guerrieri, Piu, Cosimi. All.: Ciricosta.

Arbitro: Ferri Gori di Arezzo.

Reti: 42'pt Raito, 18’st Bernardoni.

San Miniato – Atletico Maremma 0 a 1 (0 a 1)

San Miniato: Morelli, Campolmi, Nuti, Marconcini, Scali, Borghini, Koceku, Di Benedetto, Tiboni, Echegdali, Taddei. A disp.: Bellomo, Dainelli, Fagni, Bianchi, Campani, Gallina, Gazzarrini, Stefanelli. All.: Capitani.

Atletico Maremma: Beligni, Fralassi, Sabatini, Amorfini, Majuri, Gentili, Coli, Cret, Rispoli, Costanzo, Scozzafava. A disp.: Iacoboaea, Amaddii, Bertocchi, Sabatini C., Sarzilla, Forieri, Vettori, Anichini. All.: Lorenzini.

Arbitro: Enned di Firenze.

Reti: 9'pt Rispoli.