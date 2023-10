Promozione, vincono Saline e San Miniato, pari tra Urbino Taccola e San Miniato Basso

Dominio del Saline nel match contro l’Armando Picchi imponendosi 4 a 0 sul campo dell’Armando Picchi, squadra labronica in difficoltà e si porta secondo in classifica alle spalle della Sestese. Nonostante durante il match gli amaranto si facciano anche sentire dalle parti di Frongillo, la difesa non riesce a contenere la furia offensiva ospite che sblocca il match dopo soli 7’ con Fabbri e prima di andare negli spogliatoi arriva anche il raddoppio di Passalacqua che complica inevitabilmente ogni ipotesi di rimonta. Il secondo tempo nonostante ciò non vede reti fino agli ultimi 10’ di gioco con i gol di Braccini e Dell’Aversana che arrotondano il risultato in favore dei pisani, la situazione per il Picchi adesso è veramente un problema con cinque sconfitte in cinque gare.

Nell’anticipo di sabato pareggia il San Miniato Basso sul campo dell’Urbino Taccola nel derby pisano di giornata, primo tempo interlocutorio con l’Urbino Taccola che soffre un po' l’iniziativa ospite anche se i giallorossi non riescono mai a sfondare rendendosi pericolosi occasionalmente da corner. Nella ripresa gli ospiti intensificano la manovra iniziando a mettere un numero considerevole di palloni pericolosi in area di rigore ed al 20’ arriva la rete del vantaggio con Morelli che riceve un filtrante dalla tre quarti e batte Bulleri in uscita bassa. Il San Miniato continua ad insistere però a sorpresa su un calcio d’angolo alla mezz’ora arriva il pari di Anichini che in mischia trova la zampata decisiva del pari e i padroni di casa riescono poi a difendere bene nell’assalto finale degli ospiti.

Vince di misura il San Miniato imponendosi 1 a 0 sul Belvedere dando continuità con la seconda vittoria casalinga consecutiva, decisiva la rete di Borghini al 12’ che su mischia in calcio d’angolo punisce la difesa grossetana, la reazione ospite non si fa attendere impegnando Morelli a metà primo tempo, vicini poi i rossoblù al raddoppio con Echegdali. La ripresa è caratterizzata da un assalto del Belvedere che impone al San Miniato un secondo tempo prevalentemente difensivo, gli uomini di Capitani accettano la sfida e la vincono grazie a più ottime parate di Morelli, il prossimo match contro il Castiglioncello sarà importante per dare continuità prima della difficile serie con Sestese e il derby con il San Miniato Basso.

Brutta sconfitta per il Colli Marittimi che perde 4 a 0 in casa contro la Sestese, una delle big del girone che grazie a questa vittoria si porta in testa al girone, fenomenale la prestazione di Torrente che ne segna 3 e diventa capocannoniere del girone, a segno anche Belli al 8’ della ripresa che chiude definitivamente il match, partita chiusa di fatto in poco più di un tempo, una vera e propria dimostrazione di forza dei fiorentini.

Armando Picchi – Saline 0 a 4 (0 a 2)

Armando Picchi: Grassia, Carnieri, Gattai, Arapi, Prete, Milianti, Barnini, Giusti, Falchini, Bonsignori, Tocchini. A disp.: Graziosi, Cafshi, Marchini, Polese, Politano, Meta, Salvadori, Matteoli, Tarloni. All.: Brilli.

Saline: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Fabbri, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccariello, Martinez De Jesus, Braccini, Guerriero, Pappalardo, Piu, Doda. All.: Ciricosta.

Arbitro: Latini di Empoli

Reti: 7'pt Fabbri, 43’pt Passalacqua, 34’st Braccini, 40'st Dell Aversana.

Urbino Taccola – San Miniato Basso 1 a 1 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Taglioli Lo., Pacciani, Nassi, Baldini, Romeo. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Salvadori, Desideri, Bertolini, Rossi, Benvenuti, Taglioli Le., Cioni. All.: Taccola.

San Miniato Basso: Micheli, Bettarini, Desii (70' Mori), Gamba, Marinari (83' Faraoni), Aliotta, Niccolai, Remedi L., Fabbrini (46' Morelli), Remedi A., Demi (70' Langella). A disp.: Fattori, Colibazzi, Leone, Bucalossi, Vanni. All.: Ticciati Fabrizio

Arbitro: Enned di Firenze

Reti: 20’ st Morelli (SMB), 30’st Anichini (UT).

San Miniato – Belvedere 1 a 0 (1 a 0)

San Miniato: Morelli, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Koceku, Di Benedetto, Tiboni, Echegdali, Taddei. A disp.: Bellomo, Dainelli, Bellucci, Bianchi, Campani, Fagni, Gallina, Gazzarrini, Stefanelli. All.: Capitani.

Belvedere: Selmi, Veronesi, Marretti, D’Angelo, Ciolli, Blanchard, Columbu, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Pini, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, Consonni, Ferri, Harea, Di Dato, Zaccariello. All.: Giallini.

Arbitro: Cornello di Firenze

Reti: 12'pt Borghini.

Colli Marittimi – Sestese 0 a 4

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Ciampi, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Nassi, Mecherini, Buselli, Calzolari, Giacomelli, Sarais, De Luca, Manno, Pannocchi. All.: Verdiani.

Sestese: Giuntini, Coppini, Cucinotta, Matteo G., Biondi, Lenzini, Paggetti, Belli, Torrente, Ciotola, Manganiello. A disp.: Evi, Pisaneschi, Bandinelli, Capetta, Sarr, Renieri, Dianda, Casati, Basolu. All.: Polloni.

Arbitro: Bulletti di Pistoia

Reti: 21'pt, 45’pt e 2’st Torrente, 8'st Belli.