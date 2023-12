Promozione, vincono San Miniato Basso e Urbino Taccola, pari Colli Marittimi e San Miniato mentre perde il Saline

Vince con qualche ansia di troppo il San Miniato Basso sul Castiglioncello 3 a 3. La sblocca dopo pochi minuti Aliotta in mischia su corner ma al 9’ arriva subito il pari dei labronici con Lo Vecchio che punisce un’uscita del portiere ospite sbagliata. I padroni di casa non ci stanno e si riportano in vantaggio con Niccolai al 12’ che segna sulla respinta del rigore sbagliato. Nella ripresa arriva al 8’ il terzo gol giallorosso con Demi che in contropiede davanti al portiere non sbaglia. Moscati due minuti più tardi accorcia le distanze lanciato anche lui davanti al portiere avversario ma nel finale non arriva mai l’occasione giusta per pareggiare.

L'Urbino Taccola si impone 2 a 1 sul campo del C.S. Lebowski, il vantaggio arriva dopo un primo tempo insapore al 13' della ripresa ed è firmato da Anichini che risolve una mischia insaccando. Il pari dei padroni di casa arriva al 45' su calcio di rigore battuto da Quadri ma al 95' arriva la rete della vittoria pisana con il colpo di testa su calcio di punizione di Rossi che vale i tre punti ed il quarto posto a pari merito con il Saline.

Il San Miniato raggiunge all’ultimo minuto l’Armando Picchi sul risultato di 1 a 1 nello scontro salvezza, i rossoblù grazie alla rete di Borghini mantengono una distanza di sicurezza dalla zona playout. Il primo tempo è equilibrato, la più grande occasione capita sulla testa di un amaranto che obbliga Bellomo a compiere una grande parata. Nella ripresa arriva immediatamente il vantaggio del Picchi con il tiro di Barnini deviato che beffa Bellomo, il San Miniato reagisce da subito e impegna Graziosi in più situazioni e alla fine trova il pareggio al 42’ con il colpo di testa di Borghini.

Il Colli Marittimi pareggia 1 a 1 sul campo dell'Invictasauro consolidando la propria posizione nella zona salvezza, al vantaggio dei padroni di casa con Angelini alla mezzora della ripresa risponde con Zoppi cinque minuti più tardi mentre il Saline viene sconfitto 1 a 2 in casa dal Belvedere, alla rete di Rigoni dopo 3' rispondono nel finale Guazzini e Zaccariello. Polemiche per l'arbitrggio da parte della formazione pisana per il metro eccessivamente severo che ha portato all'espulsione di Ciolli nel primo tempo e di un altro uomo nella ripresa sul risultato in parità e del mister, mentre i pisani hanno chiuso in 9 uomini, i grossetani in 10.

San Miniato Basso – Castiglioncello 3 a 2 (2 a 1)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi, Vanni, Remedi A., Demi. A disp.: Bellini, Mori, Remedi L., Bettarini, Langella, Bucalossi, Desii, Morelli, Rricku. All.: Ticciati.

Castiglioncello: Barbetta, Gigoni, Landi, Nencini, Nucci, Leoncini, Malta, Mori, Moscati, Lo Vecchio, Grandi. A disp.: Baldini, Bernini, Andrisani, Lami, Molinario, Dell’Agnello, Bardi, Balducci, Pagliai. All.: Citi.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti: 3'pt Aliotta (SMB), 9'pt Lo Vecchio (C), 12’pt Niccolai (SMB), 8’st Demi (SMB), Moscati 11’st (C).

C.S. Lebowski – Urbino Taccola 1 a 2 (0 a 0)

C.S. Lebowski: Pagani, Frutti, Gualandi, Quadri, Rosi, Giuntoli, Mulas, Bonini, Mazzoni, Urbinati, Ciancaleoni. A disp.: Caparrini, Sternini, Fornai, Rossi, Burchielli, Ciabatti, Magnelli, Pagni, Corsini. All.: Gori.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Le., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Pacciani, Nassi, Cosi, Romeo. A disp.: Batistoni, Desideri, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Arrighini, Rossi, Baldini. All.: Taccola.

Arbitro: Galla di Pistoia.

Reti: 13’st Anichini (UT), 45’st Quadri (Rig, CSL), 45+5'st Rossi (UT).

Armando Picchi – San Miniato 1 a 1 (1 a 0)

Armando Picchi: Graziosi, Carnieri, Politano, Arapi, Prete, Milianti, Barnini, Giusti, Matteoli, Bonsignori, Bellerini. A disp.: Di Tizio, Gattai, Polese, Baldi, Pinna, Meta, Tarloni, Lusito. All.: Brilli.

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Tiboni. A disp.: Venturi, Dainelli, Bianchi, Campani, Gallina, Faraoni, Scali, Bruchi, Grippo. All.: Capitani.

Arbitro: Calise di Piombino.

Reti: 1’st Barnini (AP), 42’st Borghini (SM).

Invictasauro – Colli Marittimi 1 a 1 (0 a 0)

Invictasauro: Speroni, Tavarnesi, Paccagnini, Raito, Savini, Agnelli, Greco, Brogelli, Rossetti, Angelini, Villani. A disp.: Dal Buono, Tosoni, Bianchi, Scalabrelli, Tropi, Marruccia, Galli, Bernardini, Affabile. All.: De Masi.

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, Pedrali, Bartorelli M., Camerini, Sarais, Campisi, Ioppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Biasci, Mecherini, Bartorelli A., Buselli, Madi, Giacomelli, Milano, Manno. All.: Verdiani.

Arbitro: Ogliormino di Piombino.

Reti: 28’st Angelini (I), 35’st Zoppi (CM)

Saline – Belvedere 1 a 2 (1 a 0)

Saline: Frongillo, Fabbri, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Pappalardo, Cosimi, Zaccheo, Martinez De Jesus, Piu, Ciurli, Doda. All.: Ciricosta.

Belvedere: Pini, Veronesi, Del Conte, Fregoli, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Benocci, Pecciarini, Zaccariello, Harea, Columbu, Marretti, Lorenzini, Consonni, Ferri. All.: Giallini.

Arbitro: Bello di Empoli.

Reti: 3'pt Rigoni (S), 28’st Guazzini, 38’st Zaccariello.