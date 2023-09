Promozione, vincono San Miniato Basso, Saline, Urbino Taccola e Colli Marittimi

Vince il San Miniato Basso la prima a Livorno contro l’Armando Picchi, ai pisani bastano i due gol nel finale di primo tempo a firma Vanni e Morelli per imporsi e riconfermarsi dopo il 5 a 0 inflitto in coppa nel derby contro il San Miniato, oggi sconfitto dal Montelupo.

Si impone anche il Colli Marittimi contro l’Atletico Piombino, i nerazzurri, reduci dalla salvezza ai playoff, subiscono due reti da Zoppi nella prima mezz’ora prima di assestarsi e provare ad intavolare una rimonta che però non arriva mai, riescono solo a spaventare i pisani nel finale con la rete di Gentili a 10’ dallo scadere a cui però non segue il pari.

Vince di misura anche l’Urbino Taccola, decisiva la rete al 18’ della ripresa di Salvadori per imporsi sul Sant’Andrea, grande la gioia del classe 2004 che con la sua firma regala i tre punti alla sua squadra nella prima di campionato.

Porta a casa i tre punti anche il Saline sul campo del Prota Romana a Firenze vincendo 2 a 1. Avanti i pisani con la rete di Passalacqua al 20’, risponde Francini in apertura della ripresa al 8’ ma gli ospiti portano a casa i tre punti grazie al gol di Bernardoni arrivato 45 minuti dopo il primo

L’unica sconfitta arriva nel match tra San Miniato e Montelupo dove ai fiorentini basta la rete al 5’ della ripresa di Ulivieri per ottenere i tre punti, nota positiva per i romani è però la ritrovata solidità dopo il disastroso match di Coppa nel derby, adesso servirà fare punti per un’iniezione di fiducia nel derby pisano contro il Saline domenica prossima.

Armando Picchi – San Miniato Basso 0 a 2 (0 a 2)

Armando Picchi: Grassia, Pulina, Gattai, Arapi, Prete, Milianti, Tocchini, Giusti, Falchini, Pinna, Barnini. A disp.: Graziosi, Carnieri, Bellerini, Marchini, Politano, Meta, Lusito, Gargini, Tarloni. All.: Brilli Mirko

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi A., Morelli, Demi, Vanni. A disp.: Fattori, Mori, Bettarini, Fabbrini, Langella, Colibazzi, Leone, Faraoni, Rricku. All.: Ticciati Fabrizio

Arbitro: Riccardo Sorvillo di Piombino

Reti: 32’ pt Vanni, 42’ pt Morelli.

Colli Marittimi – Atletico Piombino 2 a 1 (2 a 0)

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli, Pedrali, Sarais, Bartorelli, Camerini, De Luca, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Nassi, Buselli, Mecherini, Calzolari, Ciampi, Giacomelli, Campisi, Manno, Pannocchi. All.: Verdiani.

Atletico Piombino: Cappellini, Gaffi, Lepri, Bulli, Castellazzi, Fatticcioni, Gazzanelli, Biondi, Papa, Barchi, Mori. A disp.: Rossi, Martelli, De Gregorio, Talocchini, Diagne, Bartoli, Gentili, Paini, Lunghi. All.: Brontolone.

Arbitro: Muhammad Subhan di Pontedera

Reti: 10’ e 31’ pt Zoppi, 36’ st Gentili.

Urbino Taccola- Sant’Andrea 1 a 0 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Rossi, Baldini, Cavallini. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Taglioli Le., Desideri, Franchi, Cioni, Antoni, Benvenuti, Bertolini. All.: Taccola Roberto

San Andrea: Comparini, Pizzuto, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, Guglione, Vento, Francavilla, Lelli. A disp.: Cogno, De Michele, Gatti, Marrucci, Battistini, Veglianti, Gobbi. All.: Cinelli.

Arbitro: Gabriele Giusti di Livorno

Reti: 18’ st Salvadori.

Porta Romana – Saline 1 a 2 (0 a 1)

Porta Romana: Cecconi N., Zeroni, Becattini, Francini, Sottili, Manetti, Cerrato, Turini, Lalaj, Enea, Diemesor. A disp.: Romano, Bizzeti, Anzalone, Ciuffi, Fofana, Nencioni, Scudocrociato, Diaby (10), Rosi. All.: Zuzzi.

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Martinez De Jesus, Doda, Rigoni, Burchianti G., Piu, Pappalardo, Braccini. All.: Ciricosta.

Arbitro: Jacopo Di Girolamo di Lucca

Reti: 20’ pt Passalacqua, 8’ st Francini (PR), 26’ st Bernardoni

San Miniato ASD – Montelupo 0 a 1 (0 a 0)

San Miniato A.S.D.: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Borghini, Campolmi, Taddei, Gazzarrini, Tiboni, Carnevale, Koceku. A disp.: Morelli, Scarpetti, Stefanelli, Fagni, Scali, Gallina, Bellucci, Campani. All.: Marchi.

Montelupo: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Beconcini, Anedda, Ndaw, Ulivieri. A disp.: Consani, Polli, Seghetti, Bruno, Bianchini, Granato, Brogi, Bini, Gueye. All.: Lucchesi.

Arbitro: Alessio Banfi di Pistoia

Reti: 5’ st Ulivieri.