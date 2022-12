Quattro rinforzi per la Popolare Cep in Seconda Categoria

La Popolare Cep chiude la finestra invernale di trasferimenti con quattro innesti che vanno a puntellare la già ampia rosa a disposizione di mister Guerrini. Ecco le operazioni concluse, in ordine alfabetico (per cognome) che, per puro caso, coincide anche con l’ordine cronologico. Il primo arrivo nel sodalizio celeste azzurro è un trasferimento internazionale attraverso l’oceano Atlantico. Si tratta del cileno Nicolas Ignacio Arias Rodriguez, arriva dal Club Deportivo Lautaro, è un terzino molto portato alla spinta, ambidestro ma si trova meglio sulla corsia mancina. Arriva in Italia per ragioni di studio e di sentimento: seguendo la fidanzata italiana ha scelto di venire in Italia a Pisa a studiare ingegneria aeronautica e per giocare a calcio nel nostro paese ha scelto la Popolare.

Giuseppe 'Beppe' Bianco può giocare sia in fascia che da trequartista o mezza punta, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile in varie squadre pisane: l’ultima nella stagione 2016/17 il Porta a Lucca. Quando poi giunse l’età di passare dal settore giovanile e scolastico ai dilettanti col calcio allentò un po’ l’impegno, magari facendo solo qualche torneo degli enti di promozione sportiva o partitelle tra amici, per dedicarsi ad altri sport. Per rimettersi in gioco ha cercato la Popolare che l’ha accolto volentieri.

Il terzo rinforzo è Riccardo Ficini, giocatore versatile di piede sinistro 'educato' che può ricoprire diversi ruoli. Soprattutto mezzala o esterno, mister Guerrini nei primi allenamenti l’ha provato anche davanti alla difesa, dimostrando di cavarsela anche in un ruolo che per lui sarebbe una novità. Il quarto ed ultimo arrivo, sul filo del gong poche ore prima della chiusura della finestra invernale, è l’uomo di esperienza che mancava in mezzo al campo per prendere per mano i tanti giovani di questa Popolare edizione 2022/23.

Alessio Masoni è infatti un 'navigato' con trentasette anni, tantissimi dei quali passati sui campi sportivi della provincia pisana. Centrocampista d’esperienza, scende dalla Prima Categoria (Migliarino) darà un grosso contributo non solo per i palloni giocati, ma anche come aiuto a capitan Bevilacqua in termini di consigli, richiami ed incoraggiamenti ai tanti giovanissimi in celeste azzurro. Quarto rinforzi importanti per dare al mister più scelta e più ricambi nella corsa al conseguimento dell’obiettivo stagionale che era, e resta, quello della salvezza e del mantenimento del titolo sportivo di 2° Categoria, magari con meno patemi d’animo della stagione scorsa

Intanto, dopo l'ultima partita del 2022 (importantissima vittoria nel confronto diretto con l’Atletico Fornoli domenica scorsa), i lavori al campo di allenamento non si sono interrotti in questa settimana prenatalizia, con l’unica eccezione di mercoledì 21 che è stata la serata dedicata alla strenna e alla cena di squadra nel contesto della serata natalizia organizzata dalla società al Circolo Arci Popolare CEP. Nella settimana da Santo Stefano a Capodanno il mister darà ai ragazzi un lavoro di richiamo atletico da fare in 'smart working' per poi ritrovarsi al campo lunedì 2 gennaio per cominciare a preparare la prima partita del 2023, l’ultima del girone di andata, sul difficile campo dell’Academy Tau Altopascio.