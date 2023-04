Dilettanti, le "quote" per il 2023/24. Cambiano le regole in Eccellenza e Promozione

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 aprile, è arrivata la decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito alle 'quote' per la stagione 2023/24. Continueranno ad essere quattro gli under in campo in Serie D (un 2003, due 2004 e un 2005), mentre scende a due il numero richiesto in Eccellenza e Promozione (un 2003 e un 2004). Ogni regione avrà facoltà di inserire nel regolamento un ulteriore terzo giovane. Un anno di transizione, dunque, a seguito dell'abolizione del vincolo sportivo.