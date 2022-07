Calciatori in città per il raduno e i primi test: via alla stagione 2022-23

Ha preso ufficialmente il via la stagione 2022-2023 in casa nerazzurra: nella mattinata di lunedì 4 luglio, infatti, tutti i tesserati dello Sporting Club si sono radunati per sottoporsi ai consueti test fisici che precedono la partenza per il ritiro precampionato. Anche Samuele Birindelli ha svolto regolarmente le prime visite mediche della nuova annata, anche se sono gli ultimi passaggi ufficiali con la casacca nerazzurra sulle spalle: la firma sul contratto che lo legherà al Monza sino al 2026 è ormai prossima, a brevissimo il prodotto del vivaio nerazzurro e capitano delle ultime gare di playoff disputate diventerà un calciatore del presidente Silvio Berlusconi.

Dopo aver concluso i test, tutto il gruppo si trasferirà all'Hotel Milano Alpen Resort Meeting & SPA di Castione della Presolana, quartier generale del Pisa durante il ritiro. La partenza è prevista per giovedì 7 luglio: la squadra nerazzurra resterà in Val Seriana allenandosi presso il Centro Sportivo 'Gian Paolo Marinoni' di Rovetta fino a sabato 23 luglio. Prima di fare rotta verso la sede del ritiro verrà presentato ufficialmente il tecnico Rolando Maran.