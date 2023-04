Tre calciatori pisani al Torneo delle Regioni U19

Sono tre i calciatori pisani convocati nella Rappresentativa Toscana Under 19 in vista del Torneo delle Regioni 2023. Agli ordini del commissario tecnico Uberto Gatti, Gabriele Baroni (portiere, classe 2004, in forza al Cenaia), Francesco Desii (difensore, 2004, Cenaia), e Matteo Guerrucci (esterno offensivo, 2004, Cuoiopelli) si sono ritrovati nella mattinata odierna presso l'impianto "Romagnoli" di Firenze per svolgere la rifinitura prima della partenza per il Piemonte. La competizione si terrà da domani, venerdì 21 aprile, a giovedì 27. La Toscana è inserita nel girone A assieme a Liguria, Sardegna e Campania.

Rappresentativa U19, l'elenco dei convocati

PORTIERI: BARONI Gabriele (Cenaia), PETTINELLI Francesco (Fortis Juventus);

DIFENSORI: BONINI Mattia (Massese), DESII Francesco (Cenaia), DIFFINI Andrea (Zenith Prato), FINETTI Matteo (Colligiana), TRAVAGLI Giovanni (Grassina);

CENTROCAMPISTI: CIOTOLA Ivan (Lastrigiana), COSTANTINI Federico (Foiano), PIERACCI Francesco (Castelfiorentino United), TALLADIRA Francesco (Castiglionese), TOCCI Elia (River Pieve);

ESTERNI: DE FELICE Niccolò (Quarrata Olimpia), GONFIANTINI Samuele (Zenith Prato), GUERRUCCI Matteo (Cuoiopelli), RICCI Tommaso (Camaiore);

ATTACCANTI: ALESSI Federico (Sinalunghese), AUTORITA’ Matteo (Baldaccio Bruni), MANFREDI Marco (Camaiore), VICARI Matteo (S.M. Avenza).