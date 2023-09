Tra recuperi e voglia di migliorare: nerazzurri al lavoro durante la sosta

Dieci giorni per mettere altra benzina nelle gambe, ma soprattutto ricostruire l'entusiasmo esploso dopo l'esordio straordinario di Genova e recuperare il maggior numero di elementi acciaccati e infortunati. Il Pisa si è rimesso al lavoro dopo la sconfitta di Modena e i due giorni di riposo successivi, concessi dallo staff tecnico, e ha messo nel mirino la gara di sabato 16 settembre, quando all'Arena Garibaldi arriverà il Bari.

Lo Sporting Club nel prossimo fine settimana non scenderà in campo: il campionato osserverà infatti il primo stop forzato in concomitanza con le gare delle nazionali. Mister Aquilani ha salutato sei elementi, convocati dalle rispettive selezioni per impegni ufficiali e amichevoli. Si tratta di Adam Nagy (Ungheria), Marius Marin (Romania), Hjortur Hermannsson (Islanda), Jan Mlakar (Slovenia), Miha Trdan (Slovenia Under 19) e Tommaso Barbieri, convocato dalla Nazionale Under 20 per il Torneo Elite in programma a Berlino.

Questo il calendario che attende i calciatori nerazzurri a partire da oggi, mercoledì 6 settembre:

- Mercoledì 6 settembre

Slovenia U19-Arabia Saudita U19 (Bre?ice, ore 17)

- Giovedì 7 settembre

Slovenia-Irlanda del Nord (Lubiana, ore 20.45)

Serbia-Ungheria (Belgrado, ore 20.45)

Germania U20-Italia U20 (Berlino, ore 17)

- Venerdì 8 settembre

Lussemburgo-Islanda (Lussemburgo, ore 20.45)

- Sabato 9 settembre

Romania-Israele (Bucarest, ore 20.45)

Slovenia U19-Messico U19 (Lubiana, ore 17)

- Domenica 10 settembre

San Marino-Slovenia (Serravalle, ore 20.45)

Ungheria-Repubblica Ceca (Budapest, ore 20.45)

- Lunedì 11 settembre

Islanda-Bosnia (Reykjavik, ore 20.45)

Repubblica Ceca U20-Italia U20 (Tabor, ore 17)

- Martedì 12 settembre

Romania-Kosovo (Bucarest, ore 20.45)

Slovenia U19-Islanda U19 (Bre?ice, ore 11)

Nel centro sportivo di San Piero a Grado gli allenamenti proseguiranno tutte le mattine fino a sabato 9 settembre. Il giorno successivo, domenica 10, il gruppo staccherà la spina e si ritroverà poi lunedì 11 per la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato. Contro il Bari la gara si disputerà alle 14 e potrebbero rivedersi molti dei calciatori rimasti fuori dalle convocazioni nelle prime tre partite disputate. Ad esempio Ernesto Torregrossa e Antonio Caracciolo sono prossimi al pieno rientro in gruppo e quindi puntano a far parte della squadra in occasione della partita di sabato 16 settembre. Discorso simile anche per il terzino Tomas Esteves.

Dovrà attendere qualche giorno in più invece Idrissa Tourè, alle prese con un problema al malleolo della gamba destra. Così come Gabriele Piccinini, che nel finale della partita di Modena ha subito una lieve lussazione della spalla destra: il centrocampista ha iniziato le terapie e nei prossimi giorni verrà stilato il programma del suo rientro a pieno regime. Tempi molto più lunghi invece per Matteo Tramoni ed Ernesto Gliozzi. Il corso si è sottoposto all'operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro nella clinica del dottor Guardoli: la prognosi è di sei mesi. Il centravanti invece ha subito un intervento di atroscopia per risolvere un problema alla cartilagine del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professore Christian Fink, prevede una prognosi di almeno sei settimane al termine delle quali sarà valutato, per il calciatore, un graduale rientro in gruppo.

Il calendario delle prossime gare

La Lega B ha ufficializzato date e orari fino alla nona giornata. Il Pisa è atteso da due turni casalinghi e tre trasferte. Ecco il dettaglio:

- 5° giornata. Pisa-Bari. Sabato 16 settembre, ore 14

- 6° giornata. Feralpisalò-Pisa. Sabato 23 settembre, ore 14

- 7° giornata. Reggiana-Pisa. Martedì 26 settembre, ore 20.30

- 8° giornata. Pisa-Cosenza. Sabato 30 settembre, ore 14

- 9° giornata. Spezia-Pisa. Domenica 8 ottobre, ore 16.15