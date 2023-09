E' di nuovo tempo di campionato. E, da una parte, è anche meglio: dopo il successo conquistato sabato scorso contro la Feralpisalò, il Pisa deve battere il ferro e approfittare del rinnovato entusiasmo per tentare di acciuffare altri tre punti, che darebbero una dimensione decisamente differente all'avvio del torneo. Una partenza funestata, più di tutto, da una serie infinita di infortuni più o meno gravi che hanno impedito a mister Aquilani di impostare e svolgere il lavoro settimanale. Martedì 26 settembre, alle 20.30, i nerazzurri fanno visita alla Reggiana: al Mapei Stadium lo Sporting Club sarà seguito da 1.100 tifosi.

"Possibile qualche novità di formazione"

Le scelte ristrette nel pacchetto offensivo (viste le prolungate assenze di Matteo Tramoni e D'Alessandro, a cui si unisce l'indisponibilità di Lisandru Tramoni), unite all'impegno ravvicinato che si frappone tra la gara di sabato scorso e quella del 30 settembre in casa, contro il Cosenza, obbligano Aquilani a decisioni ponderate. "Alcuni giocatori hanno accumulato un po' di acido lattico nelle gambe, altri invece sono sulla strada del recupero della piena condizione e di conseguenza potrebbero esserci alcuni cambi nello schieramento titolare rispetto alla partita con la Feralpisalò".

Due indiziati per questo turnover sono il regista Barberis e il numero 10 Torregrossa: "Sono pienamente a disposizione e potrebbero anche partire dal primo minuto". Al netto di questa affermazione, il tecnico nerazzurro potrebbe realmente rilanciare l'attaccante nello scacchiere titolare e chiedere invece a Miguel Veloso e Marin gli straordinari in mezzo al campo, riservando a Barberis il debutto in nerazzurro a partita in corso. La possibilità di schierare Torregrossa tra i titolari darebbe la possibilità di variare qualcosa sulla trequarti: magari arretrando Moreo e far rifiatare Valoti, oppure mantenendo il numero 27 in campo e far accomodare in panchina proprio Moreo per averlo più fresco nella seconda parte della gara.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Alberto Santoro: con il fischietto siciliano i nerazzurri hanno ottenuto 3 vittorie e 4 pareggi. Nel torneo passato l'arbitro messinese ha diretto le vittorie interne contro Ascoli (2-0) e Perugia (2-1).

Il Pisa sfida la Reggiana in terra emiliana per la trentesima volta nella sua storia. Il bilancio sorride decisamente ai granata: le vittorie nerazzurre sono soltanto 3, a fronte di 16 sconfitte e 10 pareggi. Nell'ultimo incrocio ufficiale, datato 27 settembre 2020 (gara d'esordio del torneo cadetto) al Mapei Stadium terminò 2-2: reti nerazzurri siglate da Caracciolo e Vido, gol della Reggiana siglati da Mazzocchi e Martinelli.

Sul terreno amico la formazione guidata da Alessandro Nesta non ha ancora vinto: nelle tre gare finora disputate la Reggiana ha raccolto un pareggio e due sconfitte. Nelle tre partite giocate lontano dalla Torre, invece, il Pisa ha messo insieme 6 punti: successi in casa della Samp e con la Feralpisalò, sconfitta a Modena.

Le probabili formazioni

Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Libutti, Romagna, Szyminski, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Nardi; Pettinari, Gondo. All. Nesta

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Moreo, Mlakar; Torregrossa. All. Aquilani