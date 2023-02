Reggina-Pisa 0-2 | Nerazzurri granitici: al Granillo arriva la prima vittoria del 2023

E' nel DNA di questa squadra: esaltarsi nei momenti di maggiore sofferenza. Il Pisa mette la testa fuori dall'acqua con una prova granitica al Granillo: la prima vittoria del 2023 arriva in uno scontro diretto delicatissimo per le zone altissime della classifica. Nel primo tempo gli uomini di D'Angelo controllano le sfuriate, sterili, dei padroni di casa. Nella ripresa piazzano un uno-due letale nello spazio di dieci minuti e conquistano così tre punti pesanti, salendo a quota 34.

Prima frazione poco divertente e parecchio spezzettata. I duelli tra i calciatori in mezzo al campo sono molto frequenti e con essi anche l'intervento del direttore di gara. Così lo spettacolo lascia parecchio a desiderare. La Reggina ci prova un po' di più sfruttando la falcata di Hernani in mezzo al campo e la visione di gioco di Menez, ma di fatto l'unica vera occasione arriva su gentile concessione del Pisa: Nicolas è bravo a chiudere sul rasoterra di Fabbian. I sei corner conquistati dai padroni di casa portano a un nulla di fatto, così come quasi inesistente è la manovra nerazzurra dalla metà campo in su. Il dispositivo difensivo funziona molto bene, ma manca brillantezza una volta recuperata palla per ribaltare l'azione.

Il confronto cambia improvvisamente all'ora di gioco, quando D'Angelo fa alzare dalla panchina Sibilli e Gliozzi, che prendono il posto di Moreo e Tramoni. E' il numero 17 che si getta sul cross telecomandato di Calabresi e colpisce la sfera in mezzo ai due centrali reggini. La palla si stampa sulla traversa e sulla respinta il più lesto di tutti è Gargiulo: primo gol in nerazzurro per il centrocampista. La Reggina all'improvviso perde certezze e serenità, si slega sul rettangolo verde e apre autostrade per le ripartenze nerazzurre. Su una di queste Morutan pennella per l'inserimento di Gliozzi: il centravanti controlla in area, sterza e viene abbattuto da Pierozzi. E' rigore: Gliozzi glaciale spiazza Contini per il raddoppio nerazzurro. Inzaghi le tenta dalla panchina, ma i suoi uomini in campo sono storditi e disorientati e, di fatto, non riescono a costruire alcuna reazione e, anzi, finiscono con l'uomo in meno per l'espulsione di Bouah.

La partita

Serenità e voglia di divertirsi: Luca D'Angelo ha tracciato la strada per ritrovare il successo, che manca ormai da un mese e mezzo, e recuperare così il sorriso. Il Pisa fa visita alla Reggina con l'intenzione di sgambettare la terza forza del torneo, nonostante due assenze pesanti in mezzo al campo (Marin e Mastinu), e rilanciare le proprie ambizioni. D'Angelo propone un undici inedito, con Esteves posizionato sul centrodestra della linea mediana, con compiti di sostegno alla manovra offensiva e copertura sulla corsia laterale quando ad attaccare sono gli avversari. Davanti Moreo ce la fa.

Le prime battute della sfida sono tutt'altro che spettacolari. Tantissimi duelli fisici in mezzo al campo e parecchi fisci del direttore di gara non consentono al gioco di decollare. Ci prova comunque di più la Reggina, che riesce a calciare quattro corner nei primi 20'. Ma la retroguardia nerazzurra è attenta e protegge bene i pali di Nicolas. Il pacchetto difensivo sbaglia proprio al 20' quando Nagy riconquista il pallone sulla linea della metà campo, ma non trova l'appoggio di Beruatto sul retropassaggio. Ne approfitta Rivas per sprintare centralmente verso la porta e allargare poi a Fabbian. Il calciatore amaranto calcia rasoterra, Nicolas respinge in corner.

L'impressione data dal primo quarto di gara è che il Pisa sia messo abbastanza bene in campo in fase difensiva, ma poi una volta riconquistato il pallone la manovra fatichi a trovare le geometrie giuste per ripartire con forza e pericolosità. Anche la Reggina, va detto, non è che sia tutto questo spettacolo. Merito ovviamente delle accortezze dei nerazzurri, che rendono complicata la vita dei padroni di casa in ogni zona di campo. Tant'è che dopo la chiusura in avvio di gara, Nicolas non deve compiere altre parate fino all'intervallo.

Dopo il quarto d'ora di riposo, il Pisa si ripresenta in campo con Tourè al posto di Esteves. I nerazzurri partono meglio degli avversari e nello spazio di due minuti vanno vicinissimi a intercettare due retropassaggi morbidi verso il portiere di casa Contini. In entrambi i casi Tramoni arriva un pizzico tardi. All'ora di gioco poi il fantasista còrso abbandona il campo insieme a Moreo: entrano Sibilli e Gliozzi. Un minuto dopo, al 63', proprio Sibilli dà il via all'azione del vantaggio nerazzurro. Il cross di Calabresi pesca Sibilli in mezzo ai due centrali reggini: il suo colpo di testa si infrange sulla traversa e il più lesto di tutti è Gargiulo, che deposita in rete il più semplice dei tap-in.

La Reggina, punta sul vivo, carica a testa bassa ma si fa trovare sbilanciata al 69' sulla ripartenza pilotata da Morutan. Il romeno spalanca il campo alla corsa in verticale di Gliozzi, che stoppa e sterza in area di rigore: Pierozzi lo abbatte in scivolata ed è rigore. Dal dischetto va proprio Gliozzi: palla da una parte, Contini dall'altra, 0-2 per il Pisa. L'uno-due stordisce i padroni di casa che faticano tremendamente a riannodare i fili del gioco e si slegano sul rettangolo verde, facilitando così il compito al Pisa.

L'unica occasione concreta arriva all'86' su un'azione improvvisata al limite dell'area pisana. La palla schizza sul petto di Gori che viene infastidito al momento del tiro da Hermannsson e Nicolas. D'Angelo sceglie di coprirsi maggiormente nei minuti di recupero, richiamando Morutan per rinforzare la difesa con Rus. La sfida si chiude virtualmente al primo dei quattro minuti concessi da La Penna, quando Sibilli anticipa Bouah e parte in campo aperto. Il terzino lo ferma con le cattive e si guadagna la seconda ammonizione, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Il tabellino

Reggina-Pisa 0-2

Reggina (4-3-3): Contini; Gagliolo (52' Bouah), Terranova, Cionek, Pierozzi; Hernani (73' Cicerelli), Crisetig, Fabbian; Menez, Strelec (61' Gori), Rivas (61' Canotto). All. Inzaghi

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves (46' Tourè), Nagy, Gargiulo (80' De Vitis); Morutan (89' Rus), Tramoni M. (62' Sibilli); Moreo (62' Gliozzi). All. D'Angelo

Reti: 63' Gargiulo (P), 70' Gliozzi (P) rig.

Ammoniti: Moreo (P), Beruatto (P), Gargiulo (P), Bouah (R)

Note: arbitro Federico La Penna; angoli 11-2 (6-0); recupero 3' e 4'; espulso Bouah (R) al 91' per doppia ammonizione