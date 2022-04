'Lottare per continuare a sognare': il popolo nerazzurro spinge la squadra alla viglia della sfida di Lecce

In tantissimi si sono radunati all'Arena Garibaldi per salutare i calciatori durante la rifinitura precedente alla partenza per la Puglia

Non lo si può spiegare a parole. Lo si può comprendere soltanto lasciandosi trasportare dai cori, dai colori e dalle emozioni che scorrono dagli spalti verso il campo, e che i giocatori a loro volta trasmettono a chi li incita a perdifiato dai gradoni della tribuna coperta dell'Arena Garibaldi. E' una questione di amore puro quella che coinvolge il Pisa Sporting Club e la sua gente: un sentimento che divampa fortissimo quando la squadra si ritrova a giocarsi traguardi importanti. Non contano né la categoria né l'obiettivo da raggiungere: ciò che importa è rinnovare la promessa fatta a due colori che rappresentano molto, tantissimo, per una città e la sua provincia.

Lunedì 25 aprile il Pisa di Luca D'Angelo giocherà a Lecce una partita che potrebbe significare parecchio nella corsa alla promozione alla Serie A. La tifoseria l'ha capito, e il sostegno nei confronti di Caracciolo e compagni è totale. Al Via del mare, a fronteggiare i 25mila supporters di casa, saranno in 700: un numero eccezionale considerati gli oltre 2mila chilometri da percorrere tra andata e ritorno. E questa mattina in tantissimi, sfidando la pioggia torrenziale venuta giù a secchiate, si sono radunati in tribuna per incitare il gruppo durante la seduta di rifinitura precedente all'imbarco sul volo per la Puglia. Cori, fumogeni, bandiere, striscioni, sciarpe e almeno tre generazioni riunite sui gradoni dell'Arena Garibaldi per caricare di adrenalina tecnico e calciatori.

Un abbraccio virtuale denso di pathos che la squadra ha ricevuto e immagazzinato, in attesa di poterlo tramutare in furia agonistica e feroce determinazione sul terreno di gioco domani pomeriggio. 'Lottare per continuare a sognare' recita lo striscione comparso in Curva Nord prima della sfida contro il Como e riproposto questa mattina. E' lo slogan che accompagnerà tutte le prossime partite dei nerazzurri: la corsa verso l'obiettivo della promozione in Serie A è entrata nella fase decisiva.