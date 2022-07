La stagione del Pisa inizierà il 7 luglio: senza (forse) Samuele Birindelli

Iniziano a delinearsi i primi impegni ufficiali della stagione 2022-2023 per il Pisa Sporting Club. Tra lunedì 4 e mercoledì 6 luglio tutti i tesserati della società nerazzurra si ritroveranno per sottoporsi ai consueti test di inizio annata. Sarà l'occasione per il nuovo mister Rolando Maran di fare la conoscenza dello spogliatoio, insieme al suo staff di collaboratori, e visionare anche il grado di condizione atletica di tutti i calciatori. Dopodiché la truppa al gran completo salirà sul pullman che la porterà a Rovetta, in provincia di Bergamo, dove per la seconda estate consecutiva si svolgerà il ritiro precampionato. Il Pisa suderà sui terreni della località lombarda dal 7 fino al 23 luglio, prima di tornare alla base e ultimare la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione: il 7 agosto gli uomini di Maran debutteranno in Coppa Italia, all'Arena Garibaldi, contro il Brescia. La settimana successiva ci sarà il primo passo nel nuovo campionato cadetto: il calendario verrà stilato attorno alla metà di luglio.

Il calciomercato, iniziato ufficialmente oggi venerdì 1 luglio, non è ancora decollato. Ciò che si è capito è che la rosa sarà fortemente ristrutturata, con molti volti nuovi soprattutto in difesa e almeno un innesto di spessore per gli altri due reparti. La questione che nelle ultime ore ha letteralmente infiammato le discussioni tra tifosi e i forum social nei quali si concentrano i punti di vista dei supporters è la possibilità che Samuele Birindelli lasci il nerazzurro per accasarsi al Monza. Da una parte chi difende la scelta del terzino destro di cogliere l'opportunità di misurarsi con la Serie A percependo un ingaggio superiore, dall'altra chi critica il pisano doc per la decisione intempestiva di lasciare la sua casa per andare a rinforzare la rivale che, non più tardi di trentadue giorni fa, ha infranto il sogno della promozione in Serie A.

In mezzo c'è il dettaglio di una clausola rescissoria, inserita nel contratto che lega Birindelli al Pisa fino al 2024, del valore di 1,5 milioni di euro: il Monza appare fortemente convinto di versare nelle casse dello Sporting Club questa somma e passare così a discutere l'accordo sull'ingaggio con il terzino pisano doc. Nel caso in cui la società brianzola comunicasse infatti formalmente la volontà di pagare la clausola, il club nerazzurro non avrebbe voce in capitolo sul trasferimento: soltanto il rifiuto di Samuele Birindelli manderebbe a monte l'affare. Al momento non c'è niente di definitivo e niente è stato messo nero su bianco, però i confronti tra i tifosi sull'eventualità che il numero 19 nerazzurro possa salutare Pisa per accasarsi a Monza si sono fatti serrati. Attualmente Birindelli è una bandiera della società, con 192 presenze in gare ufficiali con la maglia nerazzurra sulle spalle e 23 anni ancora da compiere. Si tratta di un'istituzione all'interno dello spogliatoio e per i tifosi, che ancora hanno negli occhi le lacrime versate a dirotto al termine della finale di ritorno dei playoff dello scorso 29 maggio. Per alcuni la sua partenza sarebbe una legittima scelta professionale. Per molti altri si tratterebbe di un tradimento.