San Giuliano FC da record: vittoria del campionato di Prima Categoria con otto giornate di anticipo

Una vittoria schiacciante quella del San Giuliano nel girone B di Prima Categoria, il primo posto è matematico con 8 giornate di anticipo e vale l'approdo nel campionato di Promozione 2024/25. Un cammino quasi perfetto con 22 vittorie su 23 partite fino ad oggi, l'unico pareggio alla quarta di campionato contro l'Atletico Etruria, statistiche assurde come i 61 gol fatti e i soli 14 subiti, tra i protagonisti di questo successo l'allenatore Lorenzo Roventini, il presidente Roberto Nusca e tra i calciatori già tre sono arrivati in doppia cifra: Francesco Di Paola (14 gol), Nicholas Pesci (11 gol) e Michael Ghelardoni (10 gol).

Sono arrivati anche i complimenti del Sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, che sul suo profilo Facebook dice: "Il San Giuliano, battendo poco fa il San Frediano, ha vinto con 8 giornate di anticipo il campionato di Prima Categoria- Girone B. Un risultato record in Italia così come da record è essere in cima alla classifica per capocannonieri e per minor goal subiti. Da parte mia e di tutta l'amministrazione vanno i complimenti ai giocatori e alla società."

Il campionato non è ancora finito ma soprattutto manca ancora la finale di Coppa Toscana di Prima Categoria, i nerazzurri sono attesi al Bozzi di Firenze il 24 marzo dove affronteranno il Chianti Nord per completare il double stagionale.