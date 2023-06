Un talento del San Giuliano approda all'Atalanta

Dal nerazzurro del San Giuliano a quello dell'Atalanta. È la storia di Pietro Lovo, promette centrocampista pisano, classe 2008, che dal 1° luglio passerà ufficialmente in uno dei settori giovanili più prestigiosi del calcio italiano. Già titolare nella Rappresentativa Regionale Under 15 (arrivata sino alla finale del Torneo delle Regioni, persa con la Lombardia), il baby talento del San Giuliano è stato seguito costantemente dal club bergamasco negli ultimi mesi, attraverso alcuni allenamenti, amichevoli e tornei. Grande soddisfazione per la società presieduta da Roberto Nusca, che costituisce il centro di formazione toscano dell'Atalanta.