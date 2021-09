Calcio, San Miniato Basso-Atletico Etruria 4-1. Giallorossi in grande spolvero

Gran secondo tempo della squadra di Collacchioni in un test non facile

Il San Miniato Basso fa valere la differenza di categoria contro l'Atletico Etruria (la prima militante in Eccellenza, la seconda in Promozione) e si aggiudica l'ultimo test-match prima del debutto di entrambe le squadre nella rispettiva Coppa Italia.

Allo Stadio "Pagni" di San Miniato va in scena una partita dalle due facce, con un primo tempo molto equilibrato nel quale gli ospiti se la giocano alla pari contro un avversario più quotato, seguito da una seconda frazione di gioco in cui viene fuori il potenziale della squadra di Collacchioni. Il punteggio si sblocca al 37', con Chiaramonti che porta in vantaggio il San Miniato Basso trasformando un calcio di rigore concesso dal direttore di gara fra le proteste degli avversari. Allo scadere del primo tempo l'Atletico Etruria pareggia con Romeo, autore di una conclusione di pregevole fattura all'incrocio dei pali.

Nella ripresa i padroni di casa prendono il largo: 2-1 di Mancini, con un colpo di testa su assist di Petri; 3-1 di Demi, su azione personale e 4-1 finale di Khtella in tap-in. Nel mezzo da segnalare la traversa colpita da Filippelli per i biancoblu.

San Miniato Basso atteso ora dalla gara in Coppa Italia Eccellenza domenica 19 settembre contro il Castelfiorentino, mentre l'Atletico Etruria nello stesso giorno sarà ospite dell'Urbino Taccola nel debutto di Coppa Italia Promozione.

Il tabellino della gara

San Miniato Basso: Battini, Petri, Liberati, Castellacci, Arapi, Cela, Di Benedetto, Nolé, Chiaramonti, Demi, Mancini. A disp.: Giannangeli, Lecceti, Tescione, Romeo, Tremolanti, Gargini, Ciravegna, Khtella, Bartoli. All.: Collacchioni.

Atletico Etruria: Lemmi, Nobile, Orlandi, Bozzi, Macchi, Anichini, Orfei, Sireno, Fermi, Romeo, Malloggi. A disp.: Gambini, Menichetti, Romboli, Filippelli, Cavallini. All.: Traversa.

RETI: 37’ Chiaramonti (r), 45’ Romeo, 8’ st Mancini, 20’ st Demi, 31’ st Khtella.