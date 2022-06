Calciomercato, Malanchi passa dal Cascina al San Miniato Basso

Rinforzo di spessore per il San Miniato Basso, che preleva il centrocampista Francesco Malanchi dal Cascina. Il classe 2001, ex Fucecchio, scende dunque di categoria dalla Serie D all'Eccellenza, nonostante un'ottima stagione in maglia nerazzurra con 30 presenze e 1 gol. Malanchi sarà il nuovo leader della mediana dei giallorossi, molto attivi sul mercato in vista di un'annata da protagonisti.