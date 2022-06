Seconda Categoria, il Peccioli stacca il pass per le finali regionali. Vittorie salvezza per Popolare Cep e S. Maria a Monte

Poker e biglietto per le finali regionali in tasca per il Peccioli. I nerazzurri, domenica scorsa, hanno battuto 4-1 l'ostico La Cella allo stadio "Orsini" di Pontedera e adesso se la dovranno vedere in un triangolare con i fiorentini del Resco Reggello e i lucchesi del Gallicano per provare a centrare quella promozione in Prima Categoria sfuggita negli ultimi 90' della stagione regolare. Fine dei giochi invece per il Capannoli San Bartolomeo, che, dopo aver sconfitto 1-0 il Livorno 9, si è dovuto arrendere alla rivelazione Montenero con lo stesso risultato.

Vittorie-salvezza per Popolare Cep e Santa Maria a Monte. I primi, dopo aver vinto 1-0 la gara di andata in casa contro il Collesalvetti, si sono aggiudicati con un bel 3-0 anche il match di ritorno, centrando una salvezza dal sapore di impresa; i secondi hanno battuto 1-0 il Crespina al "Di Lupo", condannando i biancorossi alla retrocessione in Terza Categoria in virtù dell'1-1 all'andata.