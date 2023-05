Seconda Categoria, domenica la finale playoff Capannoli-Casciana Terme

Saranno Capannoli e Casciana Terme ad affrontarsi nella finale playoff del girone E di Seconda Categoria. Il Capannoli rispetta i pronostici della vigilia e si impone per 2-0, tra le mura amiche, sul Capanne, grazie alle reti di Salonicchi e Lici. Più sofferto il passaggio del turno per il Casciana Terme, che pareggia 1-1 contro la Stella Rossa e viene premiato dal miglior piazzamento nella regular season. Decisivo il gol di Cammilli dopo il vantaggio castelfranchese firmato da Fossi. Domenica 7 maggio, ore 16 al campo sportivo "Orsini" di Pontedera, in programma l'ultimo atto tra biancoviola e rossoblù.

Nel playout del girone E vince e conquista la salvezza la Stella Azzurra, ai danni del Collesalvetti. Il gol di Russo nel corso del secondo tempo supplementare vale l'1-0 finale per i pontederesi. Per quanto riguarda i playoff del girone I termina invece il sogno promozione per il Santacroce Cuoiopelli, sconfitto 2-1 dal Sambuca. Un ko beffardo per i biancorossi, passati in vantaggio con Volterrani nel primo tempo e poi rimontati dai chiantigiani con gol decisivo allo scadere dei 30' supplementari.