Seconda Categoria, Peccioli: le speranze di ripescaggio sono ridotte al lumicino

Il sogno promozione non è ancora del tutto sfumato, ma le possibilità che il Peccioli giochi in Prima Categoria nella prossima stagione sono ben poche. Dopo aver chiuso al secondo posto la stagione regolare ed aver vinto i playoff del proprio girone, i ragazzi di mister Eugenio Andreoli hanno perso entrambe le gare utili per il piazzamento nella graduatoria di ripescaggio, contro Resco Reggello (0-2) e Gallicano (0-5). Un'ultima posizione nel triangolare finale che non aiuta affatto i nerazzurri, in quanto, come ufficializzato dal Comitato Regionale Toscana LND nella giornata di ieri, vi sono già almeno sei squadre (vincenti dei playoff) davanti al Peccioli nella classifica meritocratica: Casellina (promosso), Giovani Via Nova, Sporting Arno, Fratta Santa Caterina, Resco Reggello e Lido di Camaiore.