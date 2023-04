Seconda Categoria: apoteosi La Cella, è Prima! Niente da fare per Pappiana e Cep

Il quadro completo, per quanto riguarda le formazioni pisane, al termine dell'ultima giornata della stagione regolare di Seconda Categoria, andata in scena domenica 23 aprile.

Girone A

Festa grossa per La Cella: grazie al successo per 2-1 contro il Mulazzo, i pisani mantengono il vantaggio di due lunghezze sul Ricortola e conquistano la vittoria del campionato. Un traguardo al cardiopalma, ottenuto nell'ultimo minuto di recupero con la rete della 'bandiera' Alessio Berretta. La formazione di mister Vuono giocherà in Prima nella prossima stagione. Centrano la permanenza nella categoria Pontasserchio, Ponte delle Origini e San Prospero Navacchio. Retrocede in Terza il Pappiana.

Girone B

Al Sextum Bientina non basta la vittoria nell'ultimo turno contro il Borgo a Mozzano per accedere ai playoff. I nerazzurri chiudono con un ottimo quinto posto da neopromossi, ma vengono tagliati fuori dalla forbice di 11 punti rispetto al Capannori, secondo in classifica. Comoda salvezza per il Monteserra (nono), mentre saluta la categoria il fanalino di coda Nuova Popolare Cep.

Girone E

Titolo finale e promozione in Prima per il Peccioli. La squadra di mister Andreoli, già campione con due giornate d'anticipo, ha battuto la concorrenza di Capannoli e Casciana TermeLari, le quali affronteranno nelle rispettive sfide playoff Capanne e Stella Rossa. Sesta piazza per il Castelfranco. Salvezza raggiunta per Santa Maria a Monte, Lajatico, Crespina e Treggiaia. Il divario di 13 punti tra quest'ultimo e Il Romito condanna i rossoblù (penultimi) al ritorno in Terza dopo una stagione, assieme al Fabbrica. Stella Azzurra al playout contro il Collesalvetti, con due risultati su tre a disposizione.

Girone I

Il Santacroce Cuoiopelli, unica rappresentante pisana nel raggruppamento a prevalenza fiorentina, completa la regular season al quarto posto. I biancorossi approdano dunque ai playoff, dove se la vedranno, in trasferta, contro il Sambuca Casini, con l'obbligo della vittoria per poter accedere alla finale. Ad attenderli, nel caso, una tra Albereta San Salvi e Grevigiana.