Rotta per la Serie A: semifinale playoff contro il Benevento

Il campo ha parlato: il primo ostacolo sulla strada del Pisa verso la Serie A è il Benevento. I sanniti venerdì 13 maggio hanno conquistato un successo pesantissimo, e per certi aspetti inaspettato, nel turno preliminare dei playoff sul terreno dell'Ascoli. I marchigiani si erano presentati all'appuntamento con gli spareggi con i gradi di formazione più in forma, reduce da ben 11 vittorie esterne durante la stagione regolare. I giallorossi allenati da Fabio Caserta però hanno sorpreso la formazione di mister Sottil con una prestazione molto accorta in fase difensiva e iper-cinica sul fronte opposto: il Benevento infatti ha concretizzato l'unica azione pericolosa costruita in 96' di gioco. Protagonista inevitabile l'attaccante più talentuoso della formazione campana: Gianluca Lapadula, che con il suo colpo di testa ha fulminato Leali e realizzato la rete decisiva del match.

Biglietti in vendita per la trasferta

Oltre alla prevendita per la sfida di ritorno, programmata alle ore 18 di sabato 21 maggio all'Arena Garibaldi, si è appena aperta anche quella per la gara d'andata: il Pisa affronterà il Benevento al Vigorito martedì 17 maggio alle ore 20.30. Per i supporter nerazzurri c'è a disposizione l'intero settore ospiti, capace di contenere circa 1.400 unità. I biglietti si trovano sul circuito Ticketone (online e negli stessi punti vendita dove si può acquistare anche il biglietto per la gara casalinga dello Sporting Club) al prezzo di 14 euro.

Ricordiamo che al Pisa saranno sufficienti due pareggi per approdare alla finalissima, o comunque segnare lo stesso numero di gol degli avversari (non vale la regola dei gol fuori casa). Avendo chiuso al terzo posto, infatti, la squadra di mister D'Angelo gode di un grande vantaggio rispetto agli uomini di Caserta. Ironia della sorte i nerazzurri dovranno vedersela contro la formazione che tenne a battesimo la prima tappa del viaggio in cadetteria nell'agosto 2019 dopo la promozione dalla C conquistata a Trieste qualche settimana prima. E il Benevento è anche l'avversario che ha imposto la lezione più dura alla squadra di Luca D'Angelo in questi tre campionati di Serie B: il 5-1 incassato lo scorso 2 aprile rappresenta infatti la sconfitta con il passivo più ampio per il Pisa dal 2019 a oggi.