Ufficiale, Alessandro Agostini è il nuovo allenatore del Pontedera

Sarà Alessandro Agostini a sedersi sulla panchina del Pontedera nella stagione 2024/25, presentato questo pomeriggio allo stadio Mannucci in presenza del nuovo allenatore in seconda Vincenzo Sgambato, il presidente Simone Millozzi, il direttore sportivo Moreno Zocchi e il direttore generale Piero Ducci.

Classe 1979 e nato a Vinci, è stato una bandiera del Cagliari da giocatore dove ha giocato dal 2004 al 2012 totalizzando 298 presenze e dopo il ritiro nel 2016 ha cominciato come Collaboratore il suo percorso che lo ha portato prima alla primavera del Genoa nel 2022 e oggi in Serie C col Pontedera, un breve intermezzo a maggio 2022 come allenatore della prima squadra del Cagliari dove i rossoblù non sono riusciti ad ottenere la salvezza, quella in granata sarà quindi la sua prima esperienza in una stagione a partire dall'estate.

Il nuovo mister nella conferenza ha preso parola e ha anche lodato il suo predecessore Canzi: “Ringrazio Zocchi e il club per la grande opportunità, che ho colto con molto entusiasmo, questa piazza ha fatto cose importanti negli ultimi due anni. La strada è solo una, quella del lavoro, dell’intensità, delle idee e questo pagherà se fatto in modo costante: ci sono le componenti per fare qualcosa di importante. Credo di essere fortunato, sono certo che tanti allenatori vorrebbero essere al mio posto. Di mio vorrei mettere a disposizione dei ragazzi quello che ho imparato da calciatore. Un plauso poi voglio farlo a Canzi, l’ho conosciuto a Cagliari e sta davvero facendo un ottimo percorso”.