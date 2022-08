Pontedera, vittoria di misura nel test con l'Arezzo di Indiani

Serie C

Continua la marcia di avvicinamento all'inizio delle gare ufficiali per il Pontedera. Nell'allenamento congiunto disputato ieri pomeriggio, mercoledì 10 agosto, al "Città di Arezzo", i granata hanno superato 1-0 gli amaranto di casa, allenati dal grande ex Paolo Indiani. A decidere l'incontro il gol intorno all'ora di gioco di Guidi, abile ad infilare Falsettini dalla distanza. Per i ragazzi di Mister Catalano si tratta della seconda vittoria consecutiva nel precampionato (il 6 agosto 4-0 con l'Aglianese): segnali positivi dopo le sconfitte iniziali con Ternana, Spal e Monterosi.