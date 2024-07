Serie C, Ufficiale il calendario della stagione 2024/25, la prima del Pontedera a Legnago

Serie C

Sono state ufficializzate le date e il calendario della stagione 2024/25 della Serie C, il Pontedera esordirà il 25 agosto sul campo del Legnago Salus (in provincia di Verona) e chiuderà il campionato il 27 aprile 2025 a Perugia. Ci sono anche le date dei derby: l'Arezzo alla 5° giornata (22 settembre e 26 gennaio), la Lucchese alla 16° (24 novembre e 6 aprile) e la Pianese neopromossa alla 15° (17 novembre e 30 marzo). L'unico weekend di pausa sarà il 29 dicembre e i turni infrasettimanali saranno il 25 settembre (6°, Pineto-Pontedera), 30 ottobre (12°, Pescara-Pontedera), 12 marzo (31°, Pontedera-Pescara) mentre il turno che cade nella settimana di Pasqua non si giocherà di domenica (19 aprile 37° giornata, Rimini Pontedera).