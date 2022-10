Pontedera, Canzi: "A Carrara ko che lascia l'amaro in bocca". Mercoledì turno infrasettimanale

Un mix di rammarico ed amarezza, per una sconfitta arrivata al termine di una prestazione di livello. Domenica scorsa, sul campo della Carrarese, è arrivato il primo ko (1-0) del Pontedera targato Massimiliano Canzi: una battuta d'arresto immeritata per quanto prodotto dai granata nell'arco dei 90'. "Usciamo con l'amaro in bocca - dichiara Canzi in sala stampa - credo che abbiamo fatto un'ottima gara e portiamo a casa molto meno di quello che avremmo meritato. Dispiace soprattutto per i ragazzi. Il nostro portiere non ha fatto parate e non ci sono stati tiri in porta da parte loro".

Il tecnico pontederese si è poi soffermato sull'episodio del gol annullato nel finale a Izzillo, per presunta posizione di fuorigioco: "Se è fuorigioco, il guardalinee è stato veramente bravo in quanto di sicuro sarebbe al massimo millimetrico; altrimenti si è preso una bella responsabilità". Il Pontedera tornerà in campo già mercoledì per la nona giornata, al 'Mannucci' contro la Recanatese ultima in classifica ed ancora a secco di vittorie. Una partita che i granata vogliono vincere per riprendere la marcia: "Dobbiamo migliorare il primo quarto d'ora della ripresa perché abbiamo lasciato troppo campo agli avversari - sostiene Canzi - la Carrarese è entrata in campo con più piglio, ma è anche vero che non si può pensare dominare la partita dal 1' al 90' contro un avversario di valore come loro. Ci si rimbocca le maniche, ci si lecca le ferite e fortunatamente si rigioca subito".