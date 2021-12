Il Pontedera inciampa nella Carrarese. Il 2021 si chiude con una sconfitta 2-0

Nell'ultimo match dell'anno (il primo del girone di ritorno) il Pontedera cade 2-0 in casa della Carrarese, incappando nell'ennesima sconfitta lontano dal "Mannucci" (7 nelle 10 gare esterne disputate). Allo "Stadio dei Marmi", dopo una prima frazione di gioco in cui i padroni di casa partono meglio salvo poi lasciare il pallino del gioco in mano ai granata, succede tutto nella ripresa: dopo appena 7' dal rientro dall'intervallo il subentrato Pasciuti porta in vantaggio la Carrarese sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi, a 5' dal termine, Tunjov (altro subentrato) chiude i conti direttamente da calcio di punizione. Nel mezzo un Pontedera abbastanza sottotono, che con questo passo falso permette alla stessa compagine allenata da Di Natale di superarlo in classifica.

Carrarese - Pontedera, il tabellino della partita

Carrarese - Pontedera 2-0

CARRARESE (4-2-3-1): Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Bramante; Doumbia, Galligani. A disp: Barone, Santochirico, Girgi, Energe, Bertipagani, Grassini, Giannetti, Imperiale, Tunjov, D'Auria, Pasciuti. All. Di Natale.

PONTEDERA (3-5-2): Angeletti; Matteucci, Espeche, Shiba; Parodi, Perretta, Caponi, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. A disp: Sposito, Nicoli, Santarelli, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, De Ioannon, Del Carlo, Benedetti, Benericetti, Regoli, Mattioli. All. Maraia.

Arbitro: Madonia di Palermo

Reti: 52' Pasciuti, 85' Tunjov