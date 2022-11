Coppa Italia Serie C, il Pontedera perde con la Viterbese e viene eliminato agli ottavi

Termina agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia Serie C del Pontedera. La formazione di Canzi perde 1-0 in casa della Viterbese, interrompendo la propria serie di sei risultati utili nonostante un finale di gara in cui i granata sono andati vicinissimi alla rete del pareggio. Il gol che decide la partita a favore dei laziali arriva al 29' del primo tempo, quando Giglio trova sul secondo palo Spolverini, il quale insacca di testa con la complicità di Stancampiano. Il Pontedera prova a rispondere in avvio di ripresa con un ottimo spunto di Benedetti, poi intorno all'ora di gioco ancora con Benedetti che calcia sopra la traversa su invito a centro area di Perretta. Nei minuti finali il Pontedera aumenta la spinta: Nicastro gira di testa alto e pochi istanti dopo chiama il portiere locale Bisogno ad un intervento superlativo. I granata trovano il gol al 4' di recupero con Cioffi, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco discutibile. Il Pontedera esce così dalla Coppa Italia, mentre la Viterbese comincia con una vittoria l'avventura col nuovo allenatore Emanuele Pesoli.

Viterbese - Pontedera 1-0, il tabellino della partita

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Nesta (68' Semenzato), Andreis (76' Di Cairano), Giglio, Simonelli (68' Volpicelli), Spolverini; D’Uffizi, Marotta (73' Polidori). A disp. Chicarella, Vespa, Santoni, Marenco, Pavlev, Aromatario, Mbaye. All. Pesoli.

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Baroni (46' Bonfanti), Pretato Marcandalli; Perretta, Ladinetti, Guidi (79' Catanese), Benedetti (71' Espeche), Somma (71' Aurelio); Petrovic (83' Nicastro), Cioffi. A disp. Siano, Cagnina, Shiba, Di Bella, Casadidio, De Ioannon, Nicastro, Tripoli, Martinelli. All. Canzi.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza

Rete: 29’ Spolverini

Note: ammoniti Spolverini, Bisogno, D’Uffizi, Somma, Bonfanti, Guidi