DIRETTA | Pontedera-Cesena

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pontedera

In una delle sfide più interessanti della ventiquattresima giornata di Serie C girone B il Pontedera ospita al Mannucci il quotato Cesena. I granata, collocati in piena zona playoff, tornano in campo dopo il rinvio di domenica scorsa a Pesaro e, contro la terza forza del torneo, vanno a caccia del primo successo nel 2023. Bianconeri imbattuti da sette gare.

PRIMO TEMPO

1 - Si comincia al Mannucci. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Tavecchio

2 - Primo sussulto di marca ospite. Musacchio si libera sulla sinistra e mette al centro per Shpendi, la cui conclusione dal limite dell'area termina sopra la traversa

5 - Ritmi alti in questo avvio di gara

6 - Si fa vedere per la prima volta il Pontedera. Ladinetti premia l'inserimento in area di Aurelio, ma l'azione sfuma per il recupero della retroguardia cesenate

11 - Ripartenza granata con Nicastro che imbecca Guidi. La botta da fuori del numero 18 trova la respinta in corner di Lewis

15 - Il Pontedera prova a fare la partita. Molto attivo Catanese, mezz'ala con licenza di svariare

17 - Ammonito Ladinetti

18 - Il Cesena torna a fare capolino nella metà campo locale. Discesa di Adamo sulla destra, palla al limite e tiro a lato di Mustacchio

21 - Ammonito Martinelli

22 CESENA IN VANTAGGIO - I bianconeri la sbloccano con Shpendi. Adamo trova spazio sulla corsia di destra e crossa sul secondo palo, Musacchio colpisce il legno alla destra di Stancampiano ma sulla ribattuta il giovanissimo numero 11 ospite (classe 2003) non può sbagliare da due passi. 0-1

25 - Il Pontedera prova ad imbastire una reazione dopo aver subìto un immeritato gol dello svantaggio

27 - Ladinetti atterrato al limite dell'area. Punizione da buonissima posizione per i granata

28 - Alla battuta lo stesso Ladinetti. La barriera cesenate devia in angolo

29 - Schema da corner. Ladinetti finta il cross e serve rasoterra Cioffi, il numero 11 va al tiro da incrociare ma la deviazione di un difensore ospite vanifica l'opportunità

34 - Buona iniziativa di Shpendi. Corazza gioca di sponda con il fantasista albanese che conclude di poco a lato

39 - Punizione dalla destra per il Cesena. Adamo tenterà probabilmente il cross

40 - Ottima chiusura di Espeche sul colpo di testa di Silvestri

43 - Gioco a centrocampo

44 - Cartellino giallo per Guidi, il terzo nelle fila granata a fronte di zero per i bianconeri

45 - Si chiude qui il primo tempo, senza recupero. Cesena in vantaggio ma partita in equilibrio e tutta da vivere

SECONDO TEMPO

46 - Al via la ripresa. Squadre in campo con gli stessi effettivi dei primi 45'

46 - Passano appena venti secondi, Cioffi entra in area da sinistra e finisce giù. Contatto dubbio, ma il direttore di gara lascia correre

48 - Ammonito Nicastro

49 - Il Pontedera manovra con rapidità nel tentativo di smuovere la retroguardia avversaria

51 - Assolo di Cioffi sulla corsia mancina, la difesa del Cesena recupera palla dopo qualche difficoltà

53 - Ammonito De Rose

55 RADDOPPIO CESENA - Alla prima occasione della ripresa i romagnoli colpiscono, ancora con Shpendi. Il numero 11 s'incunea in area pontederese, vince un paio di contrasti ed infila Stancampiano a tu per tu. Difesa granata troppo molle nella circostanza. 0-2

60 - Imbucata di Bianchi per Corazza, murato da Marcandalli. Il Pontedera ha accusato il colpo dopo il secondo gol

62 - Doppio cambio per mister Canzi: fuori Martinelli e Guidi, dentro Bonfanti e Benedetti. Sostituzione anche per il Cesena: Calderoni per Mustacchio

65 TRIS CESENA - Subito a segno il neontrato Calderoni. L'incornata del numero 27, su cross morbido di Bianchi, sorprende un non impeccabile Stancampiano. 0-3

70 - Ancora due cambi nelle fila del Pontedera: Somma e Mutton prendono il posto di Aurelio e Cioffi

72 - Il Cesena sostituisce Hraiech con Chiarello

74 - Angolo dalla sinistra per i granata. Ladinetti scambia con Benedetti e prova una traiettoria ad effetto, Lewis sbroglia

IL TABELLINO

Pontedera, stadio “Ettore Mannucci”, ore 17.30.

PONTEDERA: 22 Stancampiano, 3 Aurelio, 8 Ladinetti, 11 Cioffi, 13 Catanese, 18 Guidi, 19 Espeche, 21 Perretta, 25 Nicastro, 27 Marcandalli, 29 Martinelli.

A disposizione: 30 Vivoli, 31 Tonelli, 6 Shiba, 7 Mutton, 9 Ianesi, 10 Fantacci, 14 Di Bella, 15 Bonfanti, 16 Izzillo, 20 Benedetti, 25 Markosian, 26 Tripoli, 28 Somma.

Allenatore: Massimiliano Canzi.

CESENA: 44 Lewis, 3 Mercandante, 8 Hraiech, 11 Shpendi, 17 Adamo, 18 Corazza, 19 Prestia, 20 De Rose, 23 Mustacchio, 24 Bianchi, 28 Silvestri.

A disposizione: 1 Tozzo, 6 Bambu, 9 Ferrante, 10 Chiarello, 14 Celiento, 16 Albertini, 27 Calderoni, 31 Udoh, 32 Shpendi, 73 Pieraccini, 77 Brambilla, 97 Pollini.

Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari, coad. da Massimiliano Bonomo di Milano e Riccardo Ghinelli di Roma2

RETI: 22' Shpendi, 55' Shpendi, 65' Calderoni

NOTE: ammoniti Ladinetti, Martinelli, Guidi, Nicastro, De Rose