DIRETTA | Pontedera-Entella

Tre giorni dopo il successo a Imola, il Pontedera torna in campo per il turno infrasettimanale (sedicesima giornata di Serie C girone B) al "Mannucci" contro l'Entella. Granata in serie positiva da sette gare ed in piena zona playoff; liguri imbattuti dal 18 settembre e secondi in classifica in coabitazione col Gubbio, ad un punto dalla capolista Reggiana.

PRIMO TEMPO

0 - Si comincia. Entella alla battuta con Paolucci

1 - Subito un brivido al "Mannucci". Benedetti si presenta a tu per tu con De Lucia e conclude di destro, il portiere ligure respinge in corner

4 GOOOOOOOOL PONTEDERA - Granata in vantaggio al termine di un'azione pregevole. La firma è di Catanese, con un colpo di testa su cross da destra di Perretta. Che avvio per gli uomini di Canzi!

8 - Avvio arrembante del Pontedera che pressa alto, non permettendo all'Entella d'impostare con tranquillità

13 - Primo tiro dell'Entella: Corbari ci prova col mancino dal limite, palla a lato

16 - Calcio di punizione per l'Entella dalla linea mediana. Va col destro Paolucci, la palla attraversa tutta l'area e l'azione sfuma

18 - L'Entella prova a prendere il pallino del gioco al cospetto di un Pontedera ordinato

19 - La premiata ditta Perretta-Catanese si ripete con un'azione simile a quella del vantaggio: traversone da destra del numero 21, testa del 13, ma stavolta devia in corner De Lucia

25 GOL ENTELLA - Pareggio dei liguri. Sugli sviluppi di una punizione da destra di Tascone, Zamparo stacca di testa a centro area ed infila Siano nell'angolino alla sua destra. 1-1

31 - Tentativo in acrobazia di Zamparo, fuori dallo specchio della porta

35 - Dopo il pareggio l'Entella prende campo, sfruttando in particolar modo la spinta di Zappella sulla destra

39 - Torna avanti il Pontedera. Aurelio mette al centro da sinistra, batti e ribatti, Nicastro ha l'opportunità di battere a rete in area piccola ma De Lucia esce e la fa sua

43 - Pontedera sempre pericoloso sulle ripartenze. Un guizzo di Benedetti lancia Perretta in corsia, traversone al centro per Catanese che tocca di testa per Nicastro, la retroguardia ligure chiude

45+1 - Squadre al riposo: 1-1

SECONDO TEMPO

46 - Al via la ripresa. Squadre in campo con gli stessi effettivi

48 - "Vicini al popolo d'Ischia" si legge nello striscione della tifoseria pontederese

53 - Pontedera in pressione in questa fase

56 - Ammonito Catanese: il centrocampista granata era diffidato e salterà la prossima sfida

58 GOOOOOOOOOOL PONTEDERA - Azione tambureggiante dei granata, palla a centro area e zampata vincente di Benedetti che non lascia scampo a De Lucia. 2-1, vantaggio meritato per il Pontedera

59 - Doppio cambio per l'Entella: fuori Reali e Paolucci, dentro Favale e Di Cosimo

61 - Due sostituzioni anche per il Pontedera: escono Aurelio e Izzillo, al loro posto Somma e Guidi

65 - Destro da fuori di Nicastro, De Lucia risponde presente sul primo palo

66 - Ladinetti sfiora il "gol della domenica" direttamente da calcio d'angolo: De Lucia alza sopra la traversa lo spiovente affilato dalla sinistra

69 - Fa capolino l'Entella. Punizione laterale di Tascone, zuccata in tuffo di Reali, blocca a terra Siano

70 - Spunto sulla sinistra di Merkaj, il numero 33 prova l'imbucata nel mezzo, chiude la difesa granata

74 - Finisce la partita di Benedetti, applauditissimo dal pubblico del "Mannucci". Entra Fantacci

IL TABELLINO

Pontedera, stadio “Ettore Mannucci”, ore 17.30.

PONTEDERA: 1 Siano, 3 Aurelio, 6 Shiba, 8 Ladinetti, 13 Catanese, 15 Bonfanti, 16 Izzillo, 19 Espeche, 20 Benedetti, 21 Perretta, 25 Nicastro.

A disposizione: 12 Cagnina, 22 Stancampiano, 5 Pretato, 7 Mutton, 9 Petrovic, 10 Fantacci, 14 Di Bella, 18 Guidi, 23 De Ioannon, 26 Tripoli, 27 Marcandalli, 28 Somma.

Allenatore: Massimiliano Canzi.

ENTELLA: 22 De Lucia, 13 Zappella, 14 Corbari, 16 Tenkorang, 17 Tascone, 19 Chiosa, 23 Paolucci, 28 Reali, 30 Zamparo, 33 Merkaj, 77 Parodi.

A disposizione: 24 Borra, 5 Giammaresi, 6 Di Mario, 7 Dessena, 8 Di Cosmo, 9 Ramirez, 11 Favale, 15 Pellizzer, 18 Faggioli, 20 Morosini, 31 Doumbia, 70 Meazzi.

Allenatore: Gennaro Volpe.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Giuseppe Centrone di Molfetta - Marco Cerilli di Latina)

NOTE: ammoniti Paolucci al 48', Catanese al 56'

RETI: 4' Catanese, 25' Zamparo, 58' Benedetti