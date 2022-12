DIRETTA | Pontedera-Fermana

C'è la Fermana sul cammino del Pontedera nella penultima giornata del girone di andata di Serie C girone B. Granata di Max Canzi quinti in classifica ed a caccia della quinta vittoria consecutiva al "Mannucci" per continuare la scalata alle prime posizioni. Dalla loro i gialloblù marchigiani, tredicesima forza del torneo, arrivano da una sconfitta 0-3 contro la Reggiana, ma nell'ultima gara in trasferta hanno vinto 3-2 a Siena.

PRIMO TEMPO

0 - Si inizia. Pontedera in completo bianco, Fermana in divisa gialla con strisce blu

2 - Giocata in velocità del Pontedera. Ladinetti cerca Nicastro, sponda per Catanese: conclusione a lato

8 - Ottimo spunto di Fischnaller sul lato sinistro dell'area: destro a cercare il secondo palo, palla fuori

13 - Azione corale del Pontedera. Catanese va al tiro dal limite, deviazione di un difensore ospite in angolo

16 - Crescono gli uomini di Canzi, adesso in controllo del gioco

19 - Girata di Nicastro a centro area su cross di Somma: il colpo di testa finisce fuori

25 - Il Pontedera cerca uno spiraglio nella retroguardia marchigiana

27 - Doppia buona occasione per i granata. Nicastro colpisce il palo in mischia da posizione ravvicinata, l'azione prosegue e Benedetti prova il destro di prima intenzione ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Nardi

30 - Pontedera ad un soffio dal vantaggio. Catanese entra in area e conclude col mancino al giro, fuori di un niente

IL TABELLINO

Pontedera, stadio “Ettore Mannucci”, ore 17.30.

PONTEDERA: 22 Stancampiano, 3 Aurelio, 6 Shiba, 8 Ladinetti, 11 Cioffi, 13 Catanese, 19 Espeche, 20 Benedetti, 25 Nicastro, 28 Somma, 29 Martinelli.

A disposizione: 12 Cagnina, 30 Vivoli, 2 Paolieri, 5 Pretato, 7 Mutton, 9 Petrovic, 10 Fantacci, 15 Bonfanti, 16 Izzillo, 18 Guidi, 21 Perretta, 23 De Ioannon, 26 Tripoli, 27 Marcandalli.

Allenatore: Massimiliano Canzi.

FERMANA: 22 Nardi, 2 Eleuteri, 5 Spedalieri, 6 De Nuzzo, 7 Graziano, 20 Giandonato, 21 Fischnaller, 23 Pinzi, 26 Misuraca, 27 Maggio, 32 Parodi.

A disposizione: 1 Borghetto, 12 Vaccarezza, 3 Luciani, 8 Scorza, 9 Bunino, 11 Cardinali, 13 Diouane, 14 Vessella, 15 Lorenzoni, 17 Romeo, 18 Grassi, 25 Carosso, 28 Nannelli, 44 Gkertsos, 90 Ronci.

Allenatore: Stefano Protti.

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova, coad. da Michele Fracchiolla di Bari e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto

NOTE: ammoniti Ladinetti, Nicastro