Serie C, ecco il calendario del Pontedera: la prima in trasferta a Olbia

Ecco i calendari. Nel tardo di pomeriggio di ieri, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha annunciato il programma della Serie C 2022/23, dopo l'attesa causata dai ricorsi di Campobasso e Teramo poi entrambi respinti. Per il Pontedera (inserito nuovamente nel girone B), debutto il 4 settembre in casa dell'Olbia, mentre la prima al "Mannucci" si terrà nel weekend successivo contro l'Ancona. Cinque i derby toscani previsti: Lucchese (3ª giornata), Siena (6ª), Carrarese (8ª), San Donato Tavarnelle (10ª) e Montevarchi (17ª). Il campionato dei granata si chiuderà il 23 aprile, tra le mura amiche contro il Gubbio.

Ecco il calendario completo del Pontedera:

1 ª? giornata: Olbia-Pontedera (andata 4 settembre, ritorno 23 dicembre)

2ª? giornata: Pontedera-Ancona (11 settembre, 8 gennaio)

3ª? giornata: Lucchese-Pontedera (14 settembre, 15 gennaio)

4ª? giornata: Pontedera-Vis Pesaro (18 settembre, 22 gennaio)

5ª? giornata: Cesena-Pontedera (25 settembre, 29 gennaio)

6ª? giornata: Pontedera-Siena (2 ottobre, 1 febbraio)

7ª? giornata: Alessandria-Pontedera (9 ottobre, 5 febbraio)

8ª? giornata: Carrarese-Pontedera (16 ottobre, 12 febbraio)

9ª? giornata: Pontedera-Recanatese (19 ottobre, 19 febbraio)

10ª? giornata: S.Donato Tavarnelle-Pontedera (23 ottobre, 26 febbraio)

11ª? giornata: Pontedera-Torres (30 ottobre, 5 marzo)

12ª? giornata: Pontedera-Rimini (6 novembre, 12 marzo)

13ª? giornata: Reggiana-Pontedera (13 novembre, 15 marzo)

14ª? giornata: Pontedera-Fiorenzuola (20 novembre, 19 marzo)

15ª? giornata: Imolese-Pontedera (27 novembre, 26 marzo)

16ª? giornata: Pontedera-Virtus Entella (30 novembre, 2 aprile)

17ª giornata: Montevarchi-Pontedera (4 dicembre, 8 aprile)

18ª? giornata: Pontedera-Fermana (11 dicembre, 16 aprile)

19ª? giornata: Gubbio-Pontedera (18 dicembre, 23 aprile)