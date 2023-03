Serie C femminile, il Pontedera conquista un buon punto col Baiardo

Il Pontedera impatta 1-1 in casa dell'Angelo Baiardo e torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Un pareggio tutto sommato giusto, in una partita che ha espresso molto agonismo e poco bel gioco.

In terra ligure l'inizio è scoppiettante. Al 22' le padroni di casa passano in vantaggio con Traverso, la quale si avventa su un retropassaggio debole di Ceci e trafigge Zangari in uscita. Immediata la risposta delle granatine: al 31' Sivakova riceve palla appena dentro l'area ed infila sotto la traversa l'incolpevole Denevi per il gol del pari. Allo scadere del primo tempo super intervento di Zangari sulla conclusione di Calcagno, diretta verso l'incrocio dei pali.

La seconda frazione riparte sulla stessa falsariga, con le due squadre che si affrontano a viso aperto ma con un ritmo più blando. Il gioco si fa più spezzettato in virtù delle numerose interruzioni e le due difese la fanno da padrona sui rispettivi attacchi avversari. Il maggior predominio territoriale del Baiardo non si traduce dunque in una superiorità in termini di occasioni. Buon punto per il Pontedera, che si mantiene fuori dalla zona playout seppur con un solo punto di margine.

Angelo Baiardo - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

ANGELO BAIARDO: Denevi, Cuneo (46’ Minopoli), Pigati, Casciani, Librandi, Paganini, Donati (80’ Lopez Toaquiza), Favali (88’ Migliardo), Calcagno, Nasso (46’ Guardo A.), Traverso . A disposizione: Trovato, Trichilo, Bertoncini, Sciaccaluga, Spiga. All.: Castiglione

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Sidoni, Ceci, Consoloni (48’ Puddu), Sivakova, Pantani, Dehima, Maffei, Maroso (81’ Mazzella), Romeo (67’ Amitrano). A disposizione: Schiavone, Arrighini, Mancini. All.: Tarabusi

Arbitro: Fichera di Milano

Reti: 22' Traverso, 31' Sivakova

Ammonite: 46' Dehima, 65' Calcagno, 68' Rizzato