Pontedera femminile, crollo nel secondo tempo contro la capolista Arezzo

Nell'anticipo in notturna della 24ª giornata di campionato, il Pontedera perde in casa della capolista Arezzo con un 4-0 maturato interamente nella ripresa. Le due squadre danno vita ad un primo tempo equilibrato e piuttosto bloccato. Le uniche occasioni degne di nota si attestano alla mezz'ora, quando Siejka nega il gol alla pontederese Giusti, sola davanti alla porta, e allo scadere con un diagonale dell'aretina Paganini che sfiora il palo. Al rientro dall'intervallo le padroni di casa cambiano passo e, dopo aver colpito una traversa con Ceccarelli, al 62' Ivanova (subentrata a Gnisci poco prima) sblocca il punteggio. Il gol galvanizza l'Arezzo, che tra il 68' e il 70' mette i tre punti in cassaforte grazie alla doppietta di Paganini. A 5' dal termine Carrozzo cala il definitivo poker. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per un Pontedera fermo in zona playout.

Arezzo - Pontedera 4-0, il tabellino della partita

AREZZO: Siejka, Zijlma, Tuteri, Costantino, Paganini (86′ Lulli), Orlandi (78′ Verdi), Razzolini (75′ Carrozzo), Ceccarelli (72′ Mastel), Gnisci (59′ Ivanova), Pasquali, Vicchiarello. A disp.: Valgimigli, Cirri, Zelli, Mastel, Ferretti. All.: Testini.

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D’Alessandro, Mazzella (69′ Aug), Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani, Gavagni. A disp. Mbaye, Bensi, Ceccardi, Lanzotti. All.: Iannella.

Arbitro: Michele Criscuolo

Reti: 62′ Ivanova, 68′ Paganini, 70′ Paganini, 85′ Carrozzo