Pontedera femminile, non basta super Bulleri: vince 2-1 Azalee Solbiatese

Il Pontedera femminile torna a mani vuote dalla trasferta lombarda in casa dell'Azalee Solbiatese. Eppure l'avvio di gara sembrava promettere bene per le granatine: al 6' Giusti colpisce la traversa, al 10' Aug sblocca il punteggio su cross di D'Alessandro. Il gol subìto scuote le padroni di casa, che centrano un legno con Vischi. Al 21' Pontedera pericoloso con Maffei, ma ancora la traversa respinge. Poco più tardi arriva il pareggio dell'Azalee: azione da destra, traversone al centro e zampata vincente di Magatti. La partita prosegue in modo piacevole, con le due squadre che se la giocano a viso aperto. Bulleri inaugura la sua prestazione super con un bell'intervento di piede su Crestan, poi allo scadere del primo tempo Vigano sbaglia da posizione molto ravvicinata. La seconda frazione di gioco si apre con un calcio di rigore per l'Azalee concesso per fallo di Bensi: dal dischetto va Masciaga ma Bulleri sbarra la porta. Nonostante l'occasione sprecata, le lombarde danno dimostrazione di salire di tono, viceversa un Pontedera decimato dalle assenze cala di ritmo. Bulleri tiene le granatine in partita con numerosi interventi, ma è costretta a capitolare a circa 10' dalla fine per mano di Vischi. 1-2 finale. Domenica prossima, 27 marzo, il Pontedera ospiterà il Pavia.

Azalee Solbiatese - Pontedera 2-1, il tabellino della partita

AZALEE SOLBIATESE: Mazzon, Masciaga, Serna, Crestan, Pozzi, Vischi, Diefenthaeler, Di Lascio, Ambrosetti, Magatti, Vigano, Pellegrinelli. A disp.: Maschio, Del Raso, Coppola, Peripolli, Segalini, Frau, Ienna, Presutti. All.: Massimo Marsich.

PONTEDERA: Bulleri, Aug, Bensi, Consoloni, D'Alessandro, Giusti, Iannella, Maffei, Mazzella, Pantani, Sidoni. A disp.: Mbaye, Lanzotti, Vannucci, Ceccardi. All.: Renzo Ulivieri.

Arbitro: Orazietti coad. da Ferretti ed El Gamal

Reti: 10' Aug (P), 23' Magatti (A), 81' Vischi (A)