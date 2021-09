Serie C femminile, Coppa Italia: definiti gli impegni del Pontedera di Ulivieri

A circa un mese dall'inizio del campionato (il 10 ottobre la prima giornata), è già tempo di gare ufficiali per le squadre di Serie C femminile. A prendersi la scena è la Coppa Italia, con la fase eliminatoria che dal 12 al 26 settembre animerà le quarantotto compagini di Serie C iscritte, divise in sedici gironi secondo criterio territoriale.

Tra le partecipanti di quest'anno spicca certamente il Pontedera, reduce da una stagione in Serie B che, nonostante la retrocessione finale, ha rappresentato oltre che un momento storico in quanto prima volta assoluta, un motivo di grande soddisfazione per una piccola realtà in evoluzione come quella "granata". La formazione pontederese, forte dell'esperienza acquisita nel campionato di B e ancora una volta guidata da un "asso" degli allenatori come Renzo Ulivieri, si candida a recitare un ruolo da protagonista nella stagione che verrà, con la fase eliminatoria di Coppa Italia a fare da primo importante banco di prova.

Di seguito il calendario del girone 9, che comprende Pontedera, Arezzo, Lucchese e Pistoiese (fonte: Lega Nazionale Dilettanti):

Girone 9

12 settembre: Arezzo-Pistoiese; Lucchese-Città di Pontedera

19 settembre: Pistoiese-Lucchese; Arezzo-Città di Pontedera

26 settembre: Pistoiese-Città di Pontedera; Lucchese-Arezzo