Pontedera femminile, colpo esterno a Monza: vittoria 2-1 in rimonta

Tre punti di capitale importanza per il Pontedera femminile in casa del Fiamma Monza. Le granatine battono 2-1 le lombarde, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive e restando in corsa per la salvezza diretta in Serie C a 180' dal termine.

Nonostante l'avversaria già matematicamente retrocessa, al "Gino Alfonso Sada" non è stata una gara semplice per le ragazze di Sandy Iannella. Dopo appena 3' Cama si avventa sulla respinta della difesa toscana alla conclusione di Ferraro e dall'altezza del dischetto insacca alle spalle di Zangari per il vantaggio locale.

Immediata la risposta del Pontedera: all'11' Maffei serve Pantani, la quale infila Messori dal limite. Il gol del pareggio carica le granatine, che da questo momento prendono le redini del gioco. La pressione si concretizza al 62', quando Sivakova ribatte in rete da due passi una difettosa presa alta di Messori. Rimonta completata.

Il Pontedera resta al quartultimo posto ma allunga a più cinque sulla Lucchese, avversaria designata in caso di playout. Domenica prossima, in riva all'Era, lo scontro diretto tra le due squadre sarà probabilmente decisivo.

Fiamma Monza - Pontedera CF 1-2, il tabellino della partita

FIAMMA MONZA: Messori, Cappello, Valtorta, Contessotto (84’ Carrusci), Bertoni, Nascamani, Cama, Baratti, Ienna (70’ Canobbio), Ferraro, Tasca. A disp.: Valtolina, Chignoli, Erzah, Baratti, Bassoli Gritti. All.: Zagaria Agostino

PONTEDERA CF: Zangari, Rizzato, Sidoni, Ceci, Maffei (90’ Amitrano), Sivakova, Pantani (76’ Puddu), Lewandowska, Dehima (63’ Mazzella), Maroso, Romeo. A disp.: Schiavone, Mancini. All.: Iannella Sandy

Arbitro: Sig. Albano Davide (sez. Venezia ) Assistenti: Martone e Cattaneo (Sez. Monza)

Reti: 3' Cama, 11' Pantani, 62' Sivakova

Ammonite: Messori, Ferraro