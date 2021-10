Serie C, ottimo pareggio per il Pontedera Femminile in casa del Fiamma Monza

Un gol della solita Iannella allo scadere permette al Pontedera di strappare un prezioso punto nella trasferta di Monza contro la forte formazione locale. Al "Sada" va in scena una partita nel complesso equilibrata, tra due squadre che se la giocano a viso aperto e puntano sulla manovra. Nel primo tempo si segnalano varie occasioni per parte: per il Fiamma Monza la più pericolosa è Ebali, mentre il Pontedera si fa vedere con Iannella e Gavagni, la quale colpisce il palo esterno della porta di Chiesa. Sul finire dei primi 45' il Fiamma Monza passa in vantaggio: palla recuperata sulla trequarti e verticalizzazione per Ebali che non lascia scampo a Bulleri.

Nella ripresa gara inizialmente a fasi alterne, con folate da una parte e dall'altra, poi col passare dei minuti la squadra di Ulivieri prende campo e costringe la compagine di casa a chiudersi in difesa sfruttando soltanto qualche sporadica azione di contropiede. Maffei, Mazzella e Consoloni impensieriscono Chiesa, poi, all'89', Iannella chiude una bella combinazione con Gavagni con un tiro all'angolino basso che vale l'1-1. Pareggio importante per il Pontedera, uscito indenne da un campo difficile e soddisfatto per gli ottimi segnali dati dal passaggio in corso d'opera al 4-4-2.

Fiamma Monza - Pontedera CF, il tabellino della partita

Fiamma Monza - Pontedera CF 1-1

FIAMMA MONZA (4-3-1-2): Chiesa, Pagano, Perego, Povia, Bertoni, Seveso, Ferraro, Biffi, Ebali, Gatti, Pirovano. A disp.: Carrusci, Dattero, Tiziani, Crippa, Dadati, Buttò, Castelli, Cervati, Demaio. All.: Brambilla.

PONTEDERA CF (4-3-3): Bulleri, D'Alessandro, Sidoni, Rizzato, Pantani, Consoloni, Maffei, Mazzella, Giusti, Iannella, Gavagni. A disp.: Aug, Bensi, Catastini, Lanzotti, Mbaye, Vannucci, Ceccardi. All.: Ulivieri.

Arbitro: Colella di Rimini

Reti: 42' Ebali (FM), 89' Iannella (PO)