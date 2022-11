Il Pontedera CF crolla a Cuneo: granatine sconfitte 6-0 dal Freedom

Match senza storia, a Cuneo, tra Freedom e Pontedera. Le granatine, reduci da tre risultati utili consecutivi, cadono 6-0, sotto i colpi delle forti piemontesi, che con questi tre punti provano la rincorsa al primo posto nel campionato di Serie C femminile. Pronti-via e dopo neanche un giro d'orologio le padroni di casa la sbloccano con Di Lascio, che conclude dalla distanza all'incrocio dei pali. Gara in discesa per il Freedom, che domina sul piano del gioco e prima dell'intervallo riesce ad andare a segno altre tre volte con due rigori, uno trasformato da Tamburro al 14' e l'altro da Mellano al 42', e il sigillo della solita Mellano in pieno recupero. Poco prima dell'ora di gioco Do Rosario sigla la quinta rete di marca Freedom. L'unico vero tiro del Pontedera nello specchio arriva al 76' ad opera di Maffei, ma Balbi salva con un ottimo riflesso, poi, all'85', Ara realizza il gol più bello della giornata pescando il jolly nel sette dalla trequarti. Il Pontedera si arrende ad un avversario oggettivamente superiore.

Freedom Cuneo - Pontedera 6-0, il tabellino della partita

FREEDOM CUNEO: Balbi, Ara, Cantoro, Armitano (67’ Archinà), Nicco, Di Lascio, Chudzik (60’ Costantino), Tamburro (72’ Tosetto), Ballo (60’ De Matteis), Do Rosario, Mellano (72’ Cocco). A disposizione: Venanzi, Serna, , Maino, Colombero. All.: Petruzzelli Gianluca.

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Scaffardi, Mazzella (52’ Lazzara), Iannella, Maffei, Pantani, Puddu (46’ Sidoni), Dehima, Maroso (80’ Arrighini), Romeo (54’ Consoloni). A disposizione: Zangari. All.: Tarabusi Emiliano.

Arbitro: Masksym Frasynyak di Gallarate, coad. da Pellegrino e Cufari di Torino

Reti: 1’ Di Lascio, 14’ rig. Tamburro, 42’ rig. Mellano, 45’+1 Mellano, 57’ Do Rosario, 85’ Ara

Ammoniti: 24’ Iannella (P), 66’ Scaffardi (P), 69’ Pantani (P).