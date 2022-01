Pontedera Femminile, pesante 0-4 in casa del Genoa. Granatine in undici contate causa Covid

Più di così, probabilmente, non avrebbe potuto fare. Ridotto all'osso da contagi Covid e quarantene, il Pontedera cade 4-0 in casa del Genoa e scivola al quartultimo posto in classifica, complice il contemporaneo successo del Fiamma Monza sullo Spezia. Formazione inedita per le granatine, presentatesi alla sfida in undici contate: esordio in porta per la giovanissima Mbaye, Bensi e Vannucci per la prima volta in campo per tutti i 90' e la veterana Catastini rispolverata dopo solo qualche comparsa nei secondi tempi.

La prima frazione di gioco racconta di una partita abbastanza equilibrata. Le padroni di casa hanno il merito di capitalizzare con Bettalli al 25' (tiro da fuori) e Campora al 32', mentre nei minuti finali sono le granatine a sfiorare il bersaglio grosso in un paio di circostanze. Nella ripresa, dopo appena 4' dal rientro in campo, il Genoa cala il tris con Favali. Il Pontedera reagisce d'orgoglio e nel giro di pochi minuti Iannella prima colpisce la traversa, poi non riesce ad insaccare a seguito della respinta di Macera sulla conclusione da posizione ravvicinata di D'Alessandro. Al 72' le rossoblù chiudono i conti con Tortarolo e cala il sipario sul match. Rammarico per le tante assenze in casa Pontedera, per una partita che altrimenti sarebbe stata assolutamente alla sua portata.

Genoa Women - Pontedera CF, il tabellino della partita

Genoa Women - Pontedera CF 4-0

GENOA: Macera, Bettalli, Abate, Tortarolo, Favali, Campora, Nietante, Cuneo, Lucafò, Pigati, Traverso. A disp.: Orlando, Ligalupo, Ponte, Tabone E., Tabone L., Villano, Profumo, Izzo, Pezzi. All.: Manfucci.

PONTEDERA: Mbaye, Rizzato, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Bensi, Vannucci, Consoloni, Catastini, Pantani. All.: Ulivieri.

Arbitro: Gandino

Reti: 25' Bettalli, 32' Campora, 49' Favali, 72' Tortarolo