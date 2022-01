Il Pontedera femminile crolla 4-0 ad Ivrea

Prosegue la serie negativa del Pontedera femminile, che perde 4-0 sul campo dell'Independiente Ivrea inanellando il sesto ko di fila. Decimate dalla situazione covid e dagli infortuni (ai box anche D'Alessandro e Iannella), le granatine, prive nella trasferta piemontese anche di mister Ulivieri (sostituito per l'occasione da Iannella), incassano due reti per tempo e peccano di concretezza nelle palle gol create. Ivrea in vantaggio al 10' con Montecucco, poi la stessa attaccante raddoppia al 36', nel mezzo tanto gioco delle padroni di casa. Il Pontedera non molla e nella ripresa tenta maggiormente di prendere l'iniziativa, costruendo due occasioni nitidissime non concretizzate da Giusti a tu per tu con la portiera dell'Ivrea. All'83' Montecucco fa calare il sipario sul match con una punizione dal limite che vale il 3-0. Di Gulino, a tempo scaduto, la rete del definitivo 4-0, approfittando del malposizionamento della retroguardia pontederese.

Independiente Ivrea - Città di Pontedera 4-0, il tabellino della partita

IVREA: Ambrosi, Angela, Bandin, Biovaz, De Margherita, Dreon M., Dreon G., Fandella, Gennari, Iavarone, Mognol, Montecucco, Mussano, Noascone, Ottolenghi, Sala, Salvati, Sterrantino, Toniolo, Trabucco, Gulino, Gonnet.

PONTEDERA: Bulleri; Pantani, Rizzato, Catastini, Sidoni; Consoloni, Mazzella; Aug, Vannucci (49' Gambardella), Giusti; Gavagni. A disp.: Mbaye.

Arbitro: Aloise, coad. da Manfredini e Pongan

Reti: 10', 36', 83' Montecucco, 90' Gulino

Note: ammonite Trabucco (I), Mazzella (P), Catastini (P)