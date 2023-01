Un Pontedera CF gagliardo batte 3-2 la Lucchese ed esce dalla zona playout

Il Pontedera femminile si 'vendica' della sconfitta di domenica scorsa in Coppa Italia e batte 3-2 a domicilio la stessa Lucchese in quello che rappresentava l'esordio in campionato nel 2023 per le granatine. Le due squadre si affrontano in una partita rude, dall'alto tasso agonistico e ricca di emozioni. Il punteggio si sblocca al 16' a seguito di un curioso episodio: dopo un'interruzione Campagni scodella a Valtolina, la quale con un calcio verso la porta granata intende rendere il pallone alle avversarie ma Zangari si fa sorprendere facendosi beffare dal rimbalzo per il vantaggio delle padroni di casa. In mezzo a mille polemiche, dalla panchina lucchese viene ordinato di lasciar segnare il Pontedera che con Maffei deposita la palla in rete senza nessun intervento di contrasto. 1-1 e gioco che riparte in parita’ sottolineando la sportivita’ della Lucchese. Il match prosegue con diverse opportunità da ambo le parti fino al 69', quando Iannella infila Casarasa sotto la traversa portando avanti il Pontedera. Una rete spettacolare, il cui effetto ha però vita breve in quanto Lehmann ristabilisce la parità al 74'. Il gol-partita in favore delle ragazze allenate da Tarabusi arriva all'84', quando Maffei ruba palla a Fricano e supera Casarasa. Il Pontedera esce dalla zona playout.

Lucchese - Pontedera 2-3, il tabellino della partita

LUCCHESE: Casarasa, Campagni (54’ Catalano), Lehmann, Laface, Fenili, Bengasi (77’ Sabia), Fradinho Pacheco, Fricano, Cotrer (83’ Orsi E.), Piccini, Valtolina. A disposizione: Passarella, Cadoni, Migneco, Orsi I., Hourigan, Migliavacca. All.: Lencioni Manuel

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Giusti, Iannella, Maffei, Sivakova, Pantani, Lewandowska, Puddu, Dehima, Maroso. A disposizione: Arrighini, Mazzella, Consoloni, Mancini. All.: Tarabusi Emiliano

Arbitro: Sig. Noce Guglielmo (Sez. Genova)

Reti: 16' Valtonina, 17' Maffei, 69' Iannella, 74' Lehmann, 84' Maffei

Note: espulsa all'88' Catalano; ammonite Fradinho Pacheco, Lewandowska, Catalano, Maffei, Tarabusi