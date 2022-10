Troppo forte l'Orobica Bergamo, per il Pontedera CF ancora una sconfitta

Nulla da fare per il Pontedera femminile nella proibitiva trasferta sul campo dell'Orobica Bergamo, papabile favorita del campionato. Il match si mette subito male per le granatine, che vanno in svantaggio al 10' per mano di Petrova, su cross di Ivanova. Il Pontedera prova a reagire e al 22' Iannella sfiora la traversa su assist perfetto di Pantani. Al 36' Ivanova impegna Schiavone, ma è solo il preludio al gol del raddoppio, realizzato dalla stessa Ivanova con un tiro a fil di palo allo scadere del primo tempo. Le padroni di casa chiudono avanti di due reti i primi 45', mostrando un predominio territoriale evidente al quale il Pontedera controbatte chiudendosi abbastanza bene per poi ripartire con Iannella. L'Orobica prende il sopravvento nella ripresa. Tra il 60' e il 62' De Vecchis e Petrova portano le lombarde sul 4-0: gara virtualmente chiusa. Nei minuti di recupero Ivanova arrotonda con una doppietta in rapida successione per il 6-0 finale. Dopo aver affrontato le prime quattro della classe, domenica prossima il Pontedera ospiterà una formazione sulla carta di pari livello per una sfida da non sbagliare.

Orobica Bergamo - Pontedera CF 6-0, il tabellino della partita

OROBICA BERGAMO: De Marchi, Lazzari (56’ Licini), Naldoni, Poeta (63’ Fumagalli), Foti, De Vecchis, Visani, Lo Vecchio (17’ Troiano), Ivanova D., Petrova (63’ Ivanova Y.), Casini (78’ Bertazzoli). A disposizione: Bassi, Magnago, Madaschi, Naydenova. All.: Marini Marianna.

CITTA' DI PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Sidoni, Scaffardi (78’ Romeo), Dehima, Mazzella (54’ Maffei), Iannella, Consoloni (61’ Giusti), Maroso (73’ Puddu), Cirri, Pantani. A disposizione: Zangari, Arrighini, Lazzara. All.: Tarabusi Emiliano.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato

Reti: 10’ e 62’ Petrova, 45’,90’ e 93’ Ivanova D., 60’ Devecchis