Pontedera femminile, a Bergamo vince l'Orobica 2-0. Granatine in crisi di risultati

Il Pontedera femminile non riesce ad interrompere il trend negativo delle ultime giornate e perde 2-0 in casa dell'Orobica Bergamo. Fin dalle prime battute le nerazzurre di casa si mostrano aggressive e intraprendenti: al 7' prima occasione a tu per tu con Bulleri (dopo imprecisione in uscita di Sidoni), ma la portiera respinge, poi al 9' arriva il vantaggio firmato da De Vecchis su calcio di rigore, causato da un errore grossolano di Bulleri. 1-0 Orobica. Poco prima della mezz'ora la partita si mette ancor più in salita per il Pontedera, che rimane in inferiorità numerica a causa dell'espulsione della capitana Maffei. Al rientro dall'intervallo, dopo appena un giro d'orologio, le bergamasche raddoppiano: Valletta approfitta di un malposizionamento della retroguardia granata e insacca alle spalle di Bulleri. Il Pontedera tenta di reagire e alza il proprio baricentro, ma non va oltre una buona occasione di Iannella al 76': il tiro della numero 10 termina di poco a lato. Nel finale da segnalare qualche timido tentativo senza esito da una parte e dall'altra. Quarta sconfitta di fila per il Pontedera.

Orobica Bergamo - Pontedera CF, il tabellino della partita

Orobica Bergamo - Pontedera CF 2-0

OROBICA BERGAMO: Demarchi, Salvi, Lazzari, De Vecchis, Foti, Valletta (69' Basso), Poeta (55' Naldoni), Magni, Visani, Casini (85' Valtorta), Kass (64' Bertazzoli). A disp.: Fumagalli, Vigani, Madaschi, Dilettuso, Migneco. All.: Marini.

PONTEDERA CF: Bulleri, Consoloni (82' Ceccardi), D'Alessandro, Giusti (58' Lanzotti), Iannella, Maffei, Mazzella, Pantani, Rizzato, Sidoni, Gambardella (58' Vannucci). A disp.: Bensi, Catastini, Mbaye. All.: Ulivieri.

Arbitro: Vincenzi di Bologna, coad. da Pagani e Susini di Saronno

Reti: 9' De Vecchis, 46' Valletta

Note: Espulsa al 28' Maffei (P)