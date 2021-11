Serie C, il Pontedera femminile perde 3-0 in casa del forte Pavia

Il Pontedera non riesce a ribaltare i pronostici della vigilia e perde 3-0 sul campo del Pavia Academy nella sesta giornata del campionato di Serie C Calcio Femminile girone A. Gara molto equilibrata nella prima mezz'ora, con le granatine che tengono bene il campo e sfiorano per prime il vantaggio con Tramonti che, al 20', non concretizza da posizione molto ravvicinata. Superata la mezz'ora di gioco, arriva il vantaggio del Pavia: sugli sviluppi di un fallo laterale la difesa ospite si fa sorprendere e Codecà insacca alle spalle di Bulleri. Allo scadere dei primi 45' ancora una disattenzione della retroguardia del Pontedera permette a Codecà di raddoppiare. Nella ripresa la formazione di Ulivieri non riesce a reagire e anzi subisce gol del definitivo 3-0 al 64', quando Accoliti finalizza un contropiede scaturito da una palla persa in mediana da Maffei. Pontedera chiamato ad un necessario riscatto domenica prossima nel match casalingo contro lo Spezia.

Pavia Academy - Pontedera CF, il tabellino della partita

Pavia Academy - Pontedera CF 3-0

PAVIA (4-3-3): Vignati, Zella, Dugo, Di Giulio, Straniero, Devecchi, Longoni, Gianni, Accoliti, Poletto, Codecà. A disp.: Groni, Maiocchi, Migliavacca, Zorzoli, Napoletano, Bosco, Lazzari, Troiano, Saraca. All.: Martinotti.

PONTEDERA (4-3-3): Bulleri, Pantani, D'Alessandro, Sidoni, Rizzato, Mazzella, Maffei, Consoloni, Aug (61' Ceccardi), Iannella, Tramonti (75' Vannucci). All.: Ulivieri.

Arbitro: Colaninno

Reti: 37', 44' Codecà, 64' Accoliti