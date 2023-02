Pontedera sprecone, il Pinerolo si impone 3-0 sulle granatine

Sconfitta severa per il Pontedera nel match valido per la ventesima giornata di Serie C in casa del Pinerolo. Le granatine scendono in campo molto determinate e danno filo da torcere alla capolista, pagando però a caro prezzo la mancanza di concretezza sotto porta. Al contrario le piemontesi si dimostrano ciniche, colpendo all'alba di un primo tempo equilibrato e prendendo il sopravvento con un uno-due negli ultimi 20' di gara.

Ad aprire le danze è Aloi, al 3', con un tiro dal limite, deviato in modo decisivo da Sidoni, che spiazza Zangari. Giusti non sfrutta due ghiotte opportunità a tu per tu con De Filippo, mentre sull'altro fronte Gueli Veltri colpisce il palo. Il Pontedera chiude la prima frazione in crescendo e sfiora di nuovo il pareggio con Maffei.

Il secondo tempo si riapre con le squadre che si affrontano a viso aperto: il Pinerolo cerca di fare la partita al cospetto di un Pontedera che ribatte e contrasta ogni azione d'attacco delle piemontesi. Al 67’ l’episodio che segna l’andamento della partita: a seguito di un contrasto a centrocampo Iannella è costretta a lasciare il campo in barella (due mesi di stop). L'infortunio del capitario e faro delle granatine risulta incisivo per le sorti dell'incontro, poiché il Pontedera perde profondità ed il Pinerolo prende il sopravvento. Ceppari sigla il raddoppio al 71' su assist di Spagnoli, cinque minuti più tardi la stessa Spagnoli chiude i conti con un forte radente.

Il Pontedera resta al sestultimo posto in classifica ma viene agganciato dal Real Meda. Domenica prossima un altro avversario di spessore attende le ragazze di Tarabusi: al Nuovo Marconcini arriverà l'Orobica Bergamo, quarta forza del torneo.

Pinerolo - Pontedera 3-0, il tabellino della partita

PINEROLO: De Filippo (46’ Milone), Infossi (87’ Cardillo), Tamburini, Piesliakaite, Mani (69’ Zorzetto), Aimetti, Spagnoli, Civalleri, Aloi (79’ Mana), Gueli Vetri, Ceppari (79’ Iuliano). A disposizione: Culasso, Angresano, Favaro. All.: Zorri

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Sidoni, Ceci, Mazzella (72’ Dehima), Giusti (86’ Mancini), Iannella (67’ Maroso), Consoloni (67’ Romeo), Maffei, Sivakova (75’ Puddu), Pantani. A disposizione: Schiavone, Scaffardi, Amitrano . All.: Tarabusi

Arbitro: Casali di Crema

Reti: 3’ Aloi, 71’ Ceppari, 76’ Spagnoli